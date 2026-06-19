Tragedia en Hollywood: muere actor de Superman junto a su esposa tras quedar atrapados en un incendio

Paul Avery, actor recordado por su participación en la película Superman de 1978 y en la popular serie All My Children, falleció junto a su esposa Sheila Avery tras quedar atrapados en un incendio que consumió su vivienda en Nueva Jersey. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse la muerte del actor Paul Avery, de 81 años, y de su esposa, Sheila Avery, quienes perdieron la vida luego de quedar atrapados en un incendio registrado en su hogar de Blairstown, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el incendio se produjo durante la madrugada del 16 de junio. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la vivienda ya estaba envuelta en llamas. Bomberos y agentes de la Policía ingresaron al inmueble y encontraron a la pareja inconsciente y en estado crítico.

Intentaron salvarlos, pero no sobrevivieron

Los rescatistas lograron sacar a Paul y Sheila Avery de la vivienda y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, ambos fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incendio. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

La noticia fue confirmada por su hija, Kyle Avery, a través de una publicación en redes sociales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa la familia y agradeció el trabajo realizado por el cuerpo de bomberos de Blairstown.

Una vida dedicada a la actuación y al periodismo

Paul Avery inició su carrera artística en la década de 1970 y acumuló participaciones en televisión, cine y publicidad. Fue ampliamente conocido por interpretar al personaje de Hughie, el bartender de la popular telenovela estadounidense All My Children, papel que desempeñó durante más de una década.

Además, apareció en la película Superman de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, donde tuvo una participación como camarógrafo de televisión. Aunque fue un papel menor, quedó vinculado para siempre a una de las producciones más emblemáticas de la historia del cine de superhéroes.

Más allá de los escenarios

Avery también fue veterano de la Guerra de Vietnam, piloto, paracaidista y periodista. Tras alejarse de la actuación, desarrolló una destacada trayectoria en medios de comunicación locales y se convirtió en fundador y editor del periódico Ridge View Echo, donde continuó vinculado a la vida comunitaria durante años.

Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar entre colegas, vecinos y seguidores, quienes lo recuerdan no solo por su trabajo en televisión y cine, sino también por su compromiso con la comunidad y su espíritu aventurero.

Con información de El Heraldo.

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