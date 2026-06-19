Parastoo Ahmadi, condenada en Irán por cantar sin velo en un concierto online

La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada por la Justicia de Irán a recibir 74 latigazos y a permanecer dos años sin ejercer actividades artísticas tras realizar un concierto virtual en el que apareció sin velo.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Qom e incluye además la prohibición de salir del país durante dos años. La propia artista dio a conocer la decisión judicial a través de sus redes sociales y señaló que otros ocho integrantes de su equipo también fueron sancionados, de acuerdo con el medio argentino TN.

El caso se originó el 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un video de 27 minutos denominado “concierto hipotético”. En la grabación apareció con un vestido negro y sin cubrirse la cabeza, acompañada por cuatro músicos en un histórico caravasar.

Las autoridades iraníes consideraron que la presentación infringió las normas legales y religiosas del país, donde las mujeres deben cumplir un estricto código de vestimenta y enfrentan restricciones para cantar en público.

La denuncia fue presentada menos de 24 horas después de la difusión del video, bajo acusaciones de atentar contra la moral pública y de incumplir las disposiciones vigentes.

El caso ocurre en un contexto de creciente debate sobre los derechos de las mujeres en Irán, especialmente tras las protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022. Desde entonces, numerosas mujeres han desafiado el uso obligatorio del velo, aunque las sanciones por incumplir esta norma continúan vigentes.

La condena contra Ahmadi ha reavivado la discusión sobre la libertad artística y los derechos de las mujeres en la República Islámica, donde las expresiones consideradas contrarias a las normas establecidas pueden derivar en severos castigos.

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