Escándalo en el streaming: Presentadores rompen el silencio tras la falsa noticia sobre el padre de Messi

El grave error cometido durante una transmisión en vivo en la cadena de streaming Luzu TV derivó en consecuencias drásticas. Luego de que se difundiera al aire la información falsa respecto a la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, la empresa liderada por Nicolás Occhiato rompió el silencio con un comunicado oficial contundente, mientras que la conductora Florencia Peña ofreció sus explicaciones en medio de un clima de profunda angustia.

El comunicado oficial de Luzu TV

Las autoridades de la plataforma fijaron una postura tajante frente a lo sucedido en el ciclo El Show del Verano:

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresa textualmente el comunicado.

En el mismo escrito institucional, se ratificaron las medidas severas aplicadas sobre el equipo: "Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado". El mensaje concluye reafirmando un compromiso corporativo con una "comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

El descargo de Flor Peña: "Yo repetí lo que me dijeron por la cucaracha"

Por su parte, Florencia Peña se mostró sumamente afectada y "temblando" al ser consultada por los medios. La actriz y conductora pidió disculpas públicas y detalló cómo se desencadenó el incidente en el estudio, deslindándose de la autoría del dato pero asumiendo el impacto de haber sido la voz emisora:

La orden de producción: "Quiero pedir infinitas disculpas... Yo estaba al aire en el programa y me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga" .

Sin herramientas de control: La conductora enfatizó que trabaja sin acceso directo a redes o computadoras en vivo: "Ustedes pueden chequearlo, yo no tengo ni el teléfono ni la compu al aire, no tenía ni idea de lo que estaba pasando" .

El detonante de la confusión: Explicó que un día antes había leído que Jorge Messi se encontraba enfermo, por lo que no dudó del aviso de su equipo: "No tenía por qué no creerle a una productora que me está hablando en la cucaracha... No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso no era cierto" .

Falta de confirmación: Según su relato, inmediatamente después de haber reproducido la noticia, el equipo de producción advirtió el fallo de chequeo: "En el momento en que lo replico me dicen: 'Ay no, pará, pará, que parece que no está chequeado'".

Responsabilidades internas

A pesar de que Peña manifestó haber dialogado con Nico Occhiato —señalando que él entendía la situación y se encontraba dolido por su cercanía con la familia Messi—, la gravedad del hecho selló su salida de la grilla de programación.

Hacia el final de sus declaraciones, la conductora reiteró que su producción le extendió las disculpas correspondientes de forma interna y, aunque pidió originalmente que no hubiese represalias masivas porque "no quiere que nadie se quede sin trabajo", reconoció que un error de tal magnitud requería que los involucrados directos respondieran ante la firma. "Yo di la cara, pido disculpas sentidas y profundas... Es un error grave cuando uno lastima a los demás", concluyó de forma tajante antes de regresar a su hogar a evaluar sus próximos pasos profesionales.

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