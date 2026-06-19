¿Por qué el feriado es el lunes 22? Decreto 5521 lo explica

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social recordó este jueves que el feriado nacional por la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño será trasladado al lunes 22 de junio, debido a que este año la fecha conmemorativa cae en domingo.

La determinación se encuentra respaldada por el Decreto Supremo N.º 5521, promulgado el 13 de enero de 2026, que establece el traslado de los feriados nacionales cuando coinciden con un domingo, con el objetivo de garantizar el descanso correspondiente.

“El 21 de junio se constituye en Feriado Nacional con motivo de celebrarse el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño; en tal sentido, considerando que dicha fecha cae en domingo, por mandato del Decreto Supremo N.º 5521 de 13 de enero de 2026, se traslada el Feriado Nacional al lunes 22 de junio”, señala el comunicado oficial difundido por esa cartera de Estado.

La medida permitirá que trabajadores del sector público y privado disfruten de un día adicional de descanso en todo el territorio nacional, generando además un nuevo fin de semana largo.

El Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño es una de las celebraciones culturales y espirituales más importantes del país. Cada 21 de junio se conmemora con ceremonias ancestrales, rituales de agradecimiento y actividades culturales en distintas regiones de Bolivia, marcando el inicio de un nuevo ciclo para diversos pueblos indígenas.

Con el traslado oficial del feriado, el lunes 22 de junio se constituye en jornada de descanso obligatorio a nivel nacional.

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