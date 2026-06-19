Vagoneta quedó al borde de volcarse en Cerro Verde y Tránsito investiga quién conducía

Personal de Tránsito investiga un accidente ocurrido la madrugada de este viernes en la zona de Cerro Verde, en Cochabamba, donde una vagoneta perdió el control, quedó encunetada y estuvo a punto de volcarse en la intersección de la avenida Los Andes y la calle Altiplano.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió aproximadamente a las 04:00. El conductor habría perdido el control del vehículo por causas que aún son investigadas, provocando que quedara inclinado sobre el borde de la vía, junto a un desnivel.

Según información preliminar, el conductor sería un menor de edad y presuntamente habría consumido bebidas alcohólicas junto a otras personas antes del accidente. Sin embargo, este extremo aún debe ser confirmado por las autoridades.

Tránsito arresta a una persona

Personal de Tránsito llegó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y procedió al arresto de una persona que se identificó como propietaria del vehículo, aunque aseguró que no se encontraba conduciendo al momento del hecho.

"Es mi auto. El chofer me llamó a la una de la madrugada, pero ahora todavía no he podido contactarme con él", manifestó el propietario.

Las autoridades indicaron que se busca establecer cuál era la situación de la persona arrestada y determinar quién se encontraba al volante cuando ocurrió el accidente.

Vehículo fue retirado con una grúa

Debido a la posición de riesgo en la que quedó la vagoneta se movilizó una grúa para retirar el motorizado y trasladarlo a dependencias correspondientes mientras continúan las investigaciones.

El vehículo permanecía encunetado al borde de la calzada, inclinado hacia uno de sus costados y con riesgo de volcarse. Para su recuperación se utilizaron cadenas, eslingas y equipos de remolque especializados.

Tránsito señaló que el caso continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.



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