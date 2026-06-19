Cochabamba: cerdos mueren por falta de alimento y productores advierten colapso por bloqueos

Los porcinocultores de Cochabamba alertaron que el sector atraviesa una de sus peores crisis debido a la falta de alimento para los animales provocada por los bloqueos de carreteras, una situación que ya está causando la muerte de cerdos, la pérdida de capital productivo y el riesgo de desabastecimiento de carne en los mercados.

La presidenta de la Asociación de Porcinocultores de Cochabamba (Adepor), Roxana Veizaga, afirmó que las granjas se encuentran al borde del colapso y cuestionó la falta de acciones de las autoridades para garantizar el abastecimiento de insumos.

"Vemos que el Gobierno no hace absolutamente nada. Estas granjas solamente saben trabajar y producir alimento para la población. Se están muriendo nuestras granjas una a una", manifestó.

Alimento al doble de precio y granjas sin capacidad de compraVeizaga explicó que los productores se han visto obligados a buscar alimento para sus animales a precios muy superiores a los habituales debido a la escasez generada por los bloqueos.

"Estamos peregrinando buscando alimento exageradamente caro. En este momento los especuladores hacen su fiesta; hemos estado comprando alimentos al doble de lo que cuesta", denunció.

Añadió que muchas granjas ya no tienen recursos para continuar adquiriendo insumos y que los pedidos realizados a diferentes autoridades para facilitar el paso de camiones con alimento no han obtenido respuesta.

"Hemos suplicado de una y mil maneras a senadores, diputados y asambleístas que nos ayuden a hacer pasar los alimentos en los puntos de bloqueo, pero se hacen a los oídos sordos", sostuvo.

Piden intervención de autoridadesLa representante de Adepor señaló que incluso solicitaron la mediación del gobernador de Cochabamba para permitir el tránsito de alimentos destinados al sector.

"Hemos ido a la Gobernación a pedir al gobernador que interceda en los puntos de bloqueo porque sabemos que puede hacerlo. Estamos en el colapso, inclusive las granjas grandes están desabastecidas", afirmó.

Asimismo, cuestionó que no exista una protección efectiva para los productores que abastecen de alimentos a la población.

"A nosotros nadie nos protege. Ya perdimos nuestros capitales. Es rol del Estado protegernos; alguien tiene que responder por estas pérdidas", expresó.

Advierten medidas de presión

Ante la falta de soluciones, Veizaga indicó que el sector analiza asumir nuevas medidas de protesta.

Recordó que recientemente realizaron una toma simbólica del aeropuerto Jorge Wilstermann y advirtió que la situación podría agravarse si continúan los bloqueos.

"Ayer tomamos simbólicamente el aeropuerto, pero la próxima nuestras bases se van a ir con todo. No queremos hacer destrozos, pero estamos en una situación desesperada", declaró.

Según la dirigente, las notas enviadas al Gobierno no han recibido respuesta y los productores atraviesan "sus peores días".

"Estoy viendo morir 25 años de trabajo"

El propietario de una granja porcina, Wilmer Torrico, relató el impacto que la crisis está teniendo en su actividad productiva y aseguró que los animales ya están muriendo por falta de alimento.

"Nuestros animales están muriendo de hambre. Los bloqueadores no se dan cuenta de que ellos también sufrirán las consecuencias porque ya no habrá la oferta de carne, huevo y leche que había antes", afirmó.

Torrico sostuvo que el sector está quebrado y que muchos productores se han visto obligados a vender incluso sus animales reproductores para enfrentar la emergencia.

"Nuestros animales ya no están en peso y ahora incluso vendemos nuestras reproductoras. Se ha destruido el ciclo productivo", lamentó.

El productor explicó que hace algunas semanas todavía era posible conseguir ciertos insumos, pero actualmente la escasez es total.

"He tenido que acudir a harina integral destinada al consumo humano para alimentar a los animales, pero eso también se acabó. Ahora no tenemos nada", señaló.

Muerte de animales y riesgo para la producción

Torrico aseguró que la falta de alimento está provocando enfermedades y la muerte de animales en las granjas.

"Los cerdos están muriendo. Para que las madres puedan dar leche deben estar bien alimentadas, pero no hay alimento. Los animales están enfermos y muriendo por hambre", indicó.

El productor recordó que antes de los bloqueos intentaron acumular reservas de grano, pero estas se agotaron tras varias semanas de restricciones.

"Son 25 años de trabajo y en estas dos últimas semanas estoy viendo morir esos 25 años de esfuerzo. Es triste ver cómo nuestros animales mueren a diario de hambre", expresó.

Temen un impacto en el abastecimiento de alimentos

Los porcinocultores advirtieron que, tras cerca de 50 días de conflictos y bloqueos, el sector productivo enfrenta pérdidas millonarias y una reducción significativa de la capacidad de producción.

Según los productores, si no se restablece de manera inmediata el paso de camiones con alimento balanceado y granos, la crisis podría traducirse en una menor oferta de carne de cerdo en los próximos meses, afectando tanto a productores como a consumidores.

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