Transportistas bloquean vías en El Alto por la falta de combustible

Transportistas instalaron bloqueos este viernes en distintas calles y avenidas de la ciudad de El Alto en protesta por la escasez de combustible y las largas filas que deben soportar para abastecer sus vehículos.

Los conductores aseguran que permanecen hasta cinco días en los surtidores sin recibir gasolina y denuncian que el tiempo de espera les genera gastos adicionales en alimentación y otros servicios, afectando su economía.

"Ya llevamos cuatro días; vamos a llegar a cinco. Nos sale caro comprar desayuno, almuerzo y té. Nos dijeron que el combustible recién llegará el martes", manifestó uno de los transportistas que permanece en una estación de servicio.

Los movilizados también cuestionaron la falta de controles y denunciaron presuntas irregularidades en la distribución del carburante. Señalaron que algunos vehículos logran cargar combustible en más de una oportunidad, mientras otros continúan esperando durante varios días.

Abastecimiento después del feriado

Según indicaron los conductores, en las estaciones de servicio les informaron que el abastecimiento se normalizaría después del feriado del lunes, por lo que muchos deberán permanecer en las filas hasta el martes.

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