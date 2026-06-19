La Dirección Departamental de Educación de Oruro determinó ampliar en 30 minutos adicionales el horario de invierno para todas las unidades educativas públicas, privadas y de convenio del departamento, medida que entrará en vigencia desde el próximo lunes con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes ante el descenso de temperaturas.

El director departamental de Educación, Germán Cardozo, informó que la decisión fue asumida en coordinación con las 21 direcciones distritales de educación y será de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos educativos.

La ampliación consiste en retrasar media hora más el ingreso a clases respecto al actual horario de invierno, buscando reducir la exposición de los estudiantes a las bajas temperaturas registradas durante las primeras horas de la mañana.

Horario

Con esta medida, el horario quedará de la siguiente manera:

Turno mañana: el ingreso se retrasará una hora respecto al horario normal. Por ejemplo, si antes las clases comenzaban a las 08:00, ahora iniciarán a las 09:00 (30 minutos del horario de invierno vigente más 30 minutos adicionales).

Turno tarde: la salida se adelantará una hora respecto al horario habitual.

Turno noche: la salida también será una hora antes.

Asimismo, las autoridades educativas recomendaron a los estudiantes asistir con ropa abrigada, dejando sin efecto la obligatoriedad del uniforme escolar mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Vacaciones de invierno se mantienen desde el 6 de julio

Cardozo también confirmó que el descanso pedagógico se mantiene programado para iniciar el 6 de julio y extenderse hasta el 17 de julio, cumpliendo un periodo de dos semanas.

No obstante, aclaró que las fechas podrían modificarse en función del comportamiento climático y de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y sanitarias.

Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las temperaturas más bajas del invierno se registrarán durante julio, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente para adoptar nuevas medidas si las condiciones así lo requieren.

La Dirección Departamental de Educación señaló que cualquier decisión adicional será comunicada oportunamente, priorizando siempre la salud, seguridad y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

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