Militares retenidos en Chile son trasladados a La Paz y serán sometidos a investigación

Los cinco efectivos militares del Grupo de Tarea Conjunta (GTC) “Huayllas”, que fueron retenidos temporalmente por autoridades chilenas y posteriormente devueltos al país, fueron trasladados a la ciudad de La Paz para someterse a un sumario informativo militar que permitirá esclarecer las circunstancias del hecho.

Militares son trasladados

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN. José Maurice Castro Pautrat, informó que los efectivos fueron recibidos la noche del jueves en el punto fronterizo de Pisiga Bolívar por autoridades de la Dirección General de Migración y de la Policía Boliviana, tras ser entregados por las autoridades chilenas.

Según la autoridad, la patrulla desarrollaba una operación regular de interdicción contra el contrabando en el sector del Salar de Coipasa, dentro de la jurisdicción de la Fuerza de Tarea “Charlie”, cuando perdió contacto con su escalón superior. Posteriormente se confirmó que los efectivos habían cruzado la línea fronteriza e ingresado a territorio chileno, donde fueron interceptados por Carabineros de Chile.

“Al identificarse como personal militar que cumplía funciones de lucha contra el contrabando y verificarse que no habían cometido ningún delito, fueron devueltos a Bolivia mediante los procedimientos establecidos entre ambos países”, explicó Castro.

La autoridad señaló que el sumario informativo militar permitirá reconstruir los hechos, establecer una relación formal de los acontecimientos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad administrativa, disciplinaria o de otra naturaleza.

El viceministro explicó que las características geográficas del Salar de Coipasa, donde la línea limítrofe carece de referencias naturales claramente visibles en algunos sectores, pudieron haber contribuido a una transgresión involuntaria de la frontera durante el desarrollo de la operación.

Militares sin armas

Mientras se desarrolla la investigación interna, el vehículo oficial, un fusil FAL, cinco pistolas de dotación individual, teléfonos celulares, una tableta electrónica y una computadora portátil permanecen retenidos en Chile como parte de las diligencias investigativas realizadas por las autoridades de ese país.

Castro informó que la recuperación del vehículo, el armamento y los equipos electrónicos deberá seguir un procedimiento diplomático formal. Para ello, el Ministerio de Defensa, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentará la documentación que acredite la propiedad estatal del material retenido y solicitará oficialmente su devolución ante las autoridades chilenas competentes.

Diligencias con Chile

La autoridad explicó que las autoridades chilenas realizan actualmente la verificación e identificación del material retenido dentro de la investigación abierta por el incidente fronterizo. Concluidas esas actuaciones, Bolivia podrá gestionar su restitución mediante los mecanismos de cooperación y coordinación establecidos entre ambos Estados.

Los resultados del sumario informativo militar permitirán establecer oficialmente las circunstancias del incidente y definir las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

Fuente: Ministerio de Defensa

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