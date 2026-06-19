El encargado de Pofoma, subteniente Carlos Cruz, presentó la campaña “Apaga el Ruido y Enciende la Empatía”, impulsada junto a la Policía Boliviana, con el objetivo de reducir el uso de pirotecnia durante las fiestas de San Juan.

La iniciativa busca generar conciencia en la población sobre el impacto que provocan los fuegos artificiales en los animales, especialmente en perros y gatos, que pueden sufrir estrés, miedo, desorientación y otros problemas debido al ruido excesivo.

Desde Pofoma recordaron que, aunque para muchas personas la pirotecnia forma parte de la celebración, para los animales puede convertirse en una experiencia traumática.

Como parte de la campaña, Cruz explicó una técnica de contención con venda elástica para ayudar a reducir el estrés en los canes. Según indicó, la venda debe colocarse desde la altura del pecho, cruzar por la espalda, bajar por el vientre y sujetarse con un nudo a un costado del cuerpo.

“La venda no debe estar muy apretada ni muy ajustada. Tiene que colocarse de forma leve, como una especie de abrazo, para que el animal sienta seguridad y pueda reducir su nivel de estrés”, explicó el subteniente.

Asimismo, aclaró que el nudo puede realizarse al lado derecho o izquierdo, según la comodidad del dueño o propietario del can. La recomendación principal es que la venda no incomode, no presione demasiado y permita que el animal se mantenga tranquilo.

POFOMA llamó a la población a celebrar San Juan con responsabilidad, evitando el uso excesivo de pirotecnia y pensando también en los animales que sufren en silencio.

La campaña invita a cambiar el ruido por empatía y a vivir una celebración más consciente, segura y solidaria.

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