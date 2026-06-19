¡Planifique su escapada! Estas son las opciones turísticas de Santa Cruz para el fin de semana largo

Santa Cruz se alista para recibir a propios y visitantes durante el fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes 22 de junio, jornada declarada descanso nacional por el traslado del feriado correspondiente al Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, celebrado cada 21 de junio.

Con una amplia diversidad de paisajes, riqueza cultural e importantes sitios históricos, el departamento ofrece alternativas para quienes buscan disfrutar de unos días de descanso en familia, en pareja o con amigos.

La ruta turística urbana tiene como punto de partida la Plaza 24 de Septiembre, corazón de la capital cruceña, donde se encuentran la Catedral Metropolitana y diversos museos que resguardan la memoria histórica de la región.

Entre las opciones recreativas destaca también el Parque Hacienda Kandiré, ubicado en el séptimo anillo de la avenida Piraí, así como el Zoológico Municipal, espacios ideales para actividades familiares.

Planifique su viaje: los principales destinos turísticos de Santa Cruz para el feriado largo. FOTO: RED UNO.

Para quienes prefieren realizar escapadas cortas, Cotoca continúa siendo uno de los destinos más visitados gracias a su santuario mariano y su reconocida gastronomía tradicional, especialmente los productos horneados que forman parte de la identidad local.

Los Valles cruceños también figuran entre las principales alternativas. Samaipata atrae a turistas nacionales y extranjeros con El Fuerte, considerado la piedra tallada más grande del mundo y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por su parte, Vallegrande combina atractivos naturales, riqueza cultural y una destacada oferta gastronómica.

Planifique su viaje: los principales destinos turísticos de Santa Cruz para el feriado largo. Foto: Dirección de Turismo de Samaipata.

Las Misiones Jesuíticas representan otro de los circuitos más emblemáticos del departamento. Municipios como San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco, Concepción, Roboré y Chochís permiten a los visitantes recorrer templos históricos, disfrutar de balnearios naturales como Aguas Calientes y admirar impresionantes formaciones rocosas.

Planifique su viaje: los principales destinos turísticos de Santa Cruz para el feriado largo.

En el Chaco cruceño, localidades como Camiri y Cuevo ofrecen una mirada a la historia nacional a través de escenarios vinculados a la Guerra del Chaco. Mientras tanto, el Norte Integrado, con municipios como Warnes, Montero y Buena Vista, combina naturaleza, producción agropecuaria y una variada propuesta gastronómica.

Con esta amplia oferta de destinos, Santa Cruz se consolida como una de las principales alternativas turísticas del país para aprovechar el fin de semana largo, ofreciendo experiencias que integran historia, cultura, naturaleza y tradición.

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