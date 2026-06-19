Sectores productivos plantean congelar cuentas de la COB por pérdidas de bloqueos

Representantes de sectores productivos y del transporte sostuvieron una reunión en la ciudad de El Alto para analizar los efectos económicos de los bloqueos que se prolongan desde hace 50 días y definir propuestas destinadas a enfrentar las pérdidas registradas durante este periodo.

Medidas ante bloqueos

Durante el encuentro, los participantes plantearon tres medidas principales orientadas a reducir los costos de operación y proteger la actividad económica. Entre ellas se encuentra la exigencia de garantizar la calidad del combustible a través de mecanismos de control en las estaciones de servicio, además de la búsqueda de alternativas para abaratar los costos de insumos destinados a la producción de bienes primarios.

Los sectores participantes señalaron que estas acciones buscan evitar que el incremento de costos continúe afectando a la población y a las actividades productivas.

Por otra parte, el asesor jurídico del sector, Gustavo Rivadeneria, informó que también solicitarán al Gobierno nacional el congelamiento de las cuentas de la Central Obrera Boliviana (COB), argumentando que la organización impulsó las medidas de presión que derivaron en pérdidas económicas para distintos sectores.

“Estamos pidiendo que se congelen las cuentas bancarias y los aportes de los trabajadores a la Central Obrera Boliviana para que sirvan como resarcimiento del daño económico que han causado al sector productivo y al transporte”, manifestó.

Pérdidas económicas

Según explicó, el planteamiento surge a raíz de las afectaciones económicas acumuladas durante los días de bloqueo, que habrían impactado directamente en la actividad comercial y en el transporte de mercancías.

Los representantes del sector estiman que las pérdidas económicas vinculadas a esta situación ascienden a aproximadamente Bs 150 millones.

Las conclusiones de la reunión serán presentadas ante el Gobierno nacional como parte de una serie de demandas orientadas a reactivar la economía y recuperar las actividades productivas afectadas por los conflictos sociales.

Mira la programación en Red Uno Play