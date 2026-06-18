Diputados aprueban crédito de $us 118,5 millones para resiliencia climática en carreteras

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N° 062/2025-2026, que autoriza el convenio de préstamo destinado al “Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial”.

El convenio fue suscrito el 28 de junio de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, del Banco Mundial, por un monto de hasta $us 118,5 millones.

Aprobación en diputados

Durante la sesión legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, puso en consideración el artículo único del proyecto de ley, que fue aprobado en su estación en detalle con más de dos tercios de respaldo.

“Se aprueba el convenio de préstamo 9695-BO para el Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial”, señala parte del texto tratado en el pleno camaral.

La norma también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, TGN, a asumir el repago de las obligaciones contraídas en la ejecución del convenio de préstamo.

Remitido a senadores

Tras la aprobación en grande y en detalle, Castro informó que, al ser Diputados la cámara de origen, el proyecto será remitido a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión.

El crédito está orientado a fortalecer la resiliencia climática en el sector vial, en un contexto en el que las carreteras del país enfrentan constantes afectaciones por lluvias, riadas, deslizamientos y otros eventos climáticos.

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