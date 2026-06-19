“El tiempo se agotó”: Cadenas productivas al borde del colapso tras 50 días de bloqueos, alerta la CAO

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, realizó un llamado urgente al Ejecutivo: “El tiempo se acabó, señor Gobierno. Devuélvannos la certidumbre para poder seguir trabajando y hacer un país viable. Este fin de semana, las carreteras deben estar expeditas”.
19/06/2026 13:25
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El presidente de la CAO, Klaus Frerking, advirtió este viernes que la situación del sector productivo ha llegado a un punto crítico tras 50 días de bloqueos en distintas rutas del país, los cuales, según afirmó, mantienen al borde del colapso a las cadenas productivas.
Frerking aseguró que “el tiempo se agotó” y que la afectación económica ya es irreversible para varios rubros, especialmente la producción avícola y porcina, que, según sus declaraciones, se encuentran en condición de “terapia intensiva” y con granjas cercanas a la quiebra. Indicó además que el sector ha perdido más del 60% de su capital operativo, lo que dificulta una recuperación en el corto plazo.
“El boliviano está sufriendo; los productores están sufriendo. No podemos perder lo que hemos construido toda una vida en dos o tres meses de bloqueo”, manifestó el dirigente, al remarcar el impacto directo en productores que trabajan con animales y tierras.
En ese contexto, la CAO sostiene una vigilia pacífica en oficinas de impuestos nacionales como medida de protesta, con el objetivo de exigir respuestas concretas ante la falta de soluciones a la crisis.
Asimismo, cuestionó la falta de avances en la resolución del conflicto y afirmó que el sector productivo no ha acudido con “pliegos petitorios tradicionales”, sino con propuestas orientadas a mantener la inversión y la generación de empleo.
“Los productores quieren invertir, quieren generar empleo para todos los bolivianos”, sostuvo.
Frerking concluyó su declaración con un llamado urgente al Ejecutivo: “El tiempo se acabó, señor Gobierno. Devuélvannos la certidumbre para poder seguir trabajando y hacer un país viable. Este fin de semana las carreteras deben estar expeditas”.
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