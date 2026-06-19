“El tiempo se agotó”: Cadenas productivas al borde del colapso tras 50 días de bloqueos, alerta la CAO

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, advirtió este viernes que la situación del sector productivo ha llegado a un punto crítico tras 50 días de bloqueos en distintas rutas del país, los cuales, según afirmó, mantienen al borde del colapso a las cadenas productivas.

Frerking aseguró que “el tiempo se agotó” y que la afectación económica ya es irreversible para varios rubros, especialmente la producción avícola y porcina, que, según sus declaraciones, se encuentran en condición de “terapia intensiva” y con granjas cercanas a la quiebra. Indicó además que el sector ha perdido más del 60% de su capital operativo, lo que dificulta una recuperación en el corto plazo.

“El boliviano está sufriendo; los productores están sufriendo. No podemos perder lo que hemos construido toda una vida en dos o tres meses de bloqueo”, manifestó el dirigente, al remarcar el impacto directo en productores que trabajan con animales y tierras.

En ese contexto, la CAO sostiene una vigilia pacífica en oficinas de impuestos nacionales como medida de protesta, con el objetivo de exigir respuestas concretas ante la falta de soluciones a la crisis.

El presidente de la entidad también exhortó al Gobierno a tomar decisiones urgentes para restablecer la circulación en las carreteras. “El Gobierno tiene que tomar la decisión de intervenir las carreteras para que podamos transportar, para que podamos ser un país normal”, señaló.

Asimismo, cuestionó la falta de avances en la resolución del conflicto y afirmó que el sector productivo no ha acudido con “pliegos petitorios tradicionales”, sino con propuestas orientadas a mantener la inversión y la generación de empleo.

“Los productores quieren invertir, quieren generar empleo para todos los bolivianos”, sostuvo.

Frerking concluyó su declaración con un llamado urgente al Ejecutivo: “El tiempo se acabó, señor Gobierno. Devuélvannos la certidumbre para poder seguir trabajando y hacer un país viable. Este fin de semana las carreteras deben estar expeditas”.

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