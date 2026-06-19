Feriado largo con frío: Senamhi anuncia temperaturas bajo cero y nuevo frente frío

Las temperaturas bajo cero continuarán registrándose en varias regiones del país, mientras que un nuevo frente frío ingresará desde el próximo lunes, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El pronosticador Diego Perales explicó que el país ingresa oficialmente a la estación de invierno este domingo y que las condiciones climáticas continuarán marcadas por el descenso de temperaturas, especialmente en el altiplano.

“En la ciudad de El Alto hemos registrado hoy 4 grados bajo cero. En la ciudad de La Paz la temperatura mínima fue de 1,3 grados centígrados”, informó.

De acuerdo con el reporte meteorológico, estas condiciones se mantendrán durante las próximas semanas, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y protegerse de la exposición a los rayos solares.

“Todavía recién estamos entrando al invierno, por lo cual recomendamos a la población abrigarse bastante”, señaló Perales.

Cielos despejados

El especialista también advirtió que durante las tardes persistirá el cielo despejado, situación que incrementa la radiación ultravioleta y puede generar afectaciones en la piel.

Respecto al frente frío previsto para el lunes, indicó que presenta características más intensas que los sistemas atmosféricos registrados durante las últimas semanas.

“Va a traer descensos bruscos de temperatura y tiene características más fuertes que los anteriores frentes fríos que ingresaron este mes”, explicó.

El fenómeno afectará principalmente al departamento de Santa Cruz y a la región del Chaco, donde se prevén cambios importantes en las condiciones climáticas.

Temperaturas bajo cero

Mientras tanto, en departamentos como La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca continuarán registrándose temperaturas bajo cero, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El Senamhi informó que mantendrá el monitoreo permanente de la evolución del frente frío para emitir los avisos correspondientes en caso de presentarse condiciones adversas.

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