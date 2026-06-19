Bloqueos ponen en riesgo el oxígeno del Materno Infantil; Alcaldía ofrece 30 cilindros diarios

La Alcaldía de Cochabamba puso a disposición del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi hasta 30 cilindros de oxígeno medicinal por día para garantizar la atención de los pacientes ante el riesgo de desabastecimiento provocado por los bloqueos que afectan al departamento desde hace 50 días.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, informó que ya se comunicó con la dirección del centro hospitalario y que la entrega del insumo podrá realizarse de manera inmediata una vez que el hospital formalice su requerimiento.

“Tenemos la capacidad de abastecer al Materno Infantil; únicamente esperamos la solicitud formal para realizar la entrega y garantizar la atención de los pacientes”, señaló.

Cruz explicó que la planta criogénica de Oxígeno del municipio produce oxígeno medicinal tanto en estado gaseoso como líquido, lo que permite abastecer a los centros de salud municipales, hospitales de segundo y tercer nivel y responder a situaciones de emergencia.

Asimismo, lamentó que los bloqueos continúen afectando el suministro de insumos médicos esenciales y poniendo en riesgo la atención de los pacientes.

Hospital alerta sobre reducción de reservas

La ayuda municipal surge luego de que el director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, advirtiera sobre una posible interrupción en el suministro de oxígeno medicinal.

Según explicó, la empresa proveedora informó que el tanque principal de oxígeno líquido se encuentra prácticamente vacío, por lo que temporalmente se está recurriendo al uso de botellones, una alternativa que resulta insuficiente para cubrir la demanda hospitalaria.

Pardo alertó que áreas críticas como la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, la Terapia Intensiva Materna y los procedimientos anestésicos dependen de un suministro constante de oxígeno, por lo que la situación genera preocupación.

Bloqueos impiden llegada de 24 toneladas de oxígeno

El director del hospital también informó que al menos 24 toneladas de oxígeno líquido medicinal permanecen retenidas en el municipio de Vacas debido a los bloqueos, situación que dificulta la reposición de las reservas.

“Vamos a continuar con el oxígeno en botellón para que no falte, pero es una situación difícil”, manifestó.

Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró que se realizan gestiones para localizar y trasladar la cisterna con oxígeno hasta la ciudad.

“No va a faltar ningún elemento de salud. Vamos a pedir en los diferentes puntos de bloqueo que dejen pasar”, afirmó.

Las autoridades coincidieron en que el objetivo es garantizar el suministro de oxígeno medicinal y evitar que los servicios críticos del hospital se vean afectados mientras continúan las dificultades para el transporte de insumos médicos.





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