Pasajes a los Yungas suben hasta 180% pese al desbloqueo de rutas

La reanudación de la transitabilidad hacia los Yungas no ha logrado normalizar el flujo de pasajeros en la terminal de Minasa, donde las tarifas de transporte se incrementaron considerablemente tras más de 50 días de conflictos y bloqueos en distintas carreteras del país.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, los puntos de bloqueo en Turcucala y Puente de Armas fueron despejados, permitiendo nuevamente las salidas hacia el norte y sud de los Yungas. Sin embargo, la cantidad de viajeros continúa siendo reducida y los vehículos parten de manera limitada debido a la escasez de combustible.

“Las salidas a los Yungas se están realizando con normalidad, pero los vehículos están saliendo a cuentagotas por la falta de combustible”, informó la sargento primero Marisol Conde desde la terminal de Minasa.

Incremento en el precio de pasajes

El impacto de la crisis también se refleja en el costo de los pasajes. Viajar a Caranavi actualmente tiene un costo de hasta Bs 200 en algunos servicios, cuando anteriormente el precio oscilaba entre Bs 70 y Bs 80. De igual manera, el pasaje a Coroico alcanza los Bs 70, frente a las tarifas habituales de entre Bs 25 y Bs 35.

Los destinos de Chulumani y Mapiri también registran incrementos, con tarifas que llegan a Bs 100 por pasajero.

Baja afluencia de pasajeros

La baja afluencia de viajeros es otro de los efectos visibles de la prolongada crisis. En comparación con periodos anteriores, cuando la terminal registraba un importante movimiento de pasajeros antes de fines de semana largos y feriados, actualmente gran parte de las instalaciones permanece con poca actividad.

“Muchos ciudadanos ya no se animan a viajar debido a los costos y a la incertidumbre sobre la situación en las carreteras”, señalaron operadores de transporte.

La situación afecta tanto a quienes intentan retornar a sus lugares de origen como a las actividades económicas vinculadas al transporte interprovincial, que aún no logran recuperar la normalidad pese a la habilitación de algunas rutas.

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