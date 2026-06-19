Bloqueos golpean a pequeños comerciantes: una madre está por cerrar su negocio

Una madre de familia que sostiene económicamente a cinco integrantes de su hogar enfrenta una difícil situación debido a los bloqueos que afectan distintas rutas del país y que han paralizado el abastecimiento de productos hacia la ciudad de La Paz.

No llega mercadería

La comerciante relató que su negocio depende de mercadería que llega desde el departamento de Tarija. Sin embargo, las interrupciones en las carreteras han impedido la reposición de productos, provocando una paralización casi total de sus actividades comerciales.

“Vivimos de este negocio y ya no sabemos qué hacer. Los productos no llegan y las pérdidas siguen aumentando”, expresó con preocupación.

Según explicó, las afectaciones económicas acumuladas ya superan los Bs 8.000, una cifra que pone en riesgo la continuidad de su emprendimiento y, por ende, el sustento de toda su familia.

Crisis financiera

La mujer señaló que la situación se ha vuelto insostenible tras varias semanas de conflictos y bloqueos en diferentes puntos del país, afectando tanto a comerciantes como a productores y transportistas.

Al igual que otros pequeños comerciantes, pide una pronta solución al conflicto para restablecer la circulación de mercancías y evitar mayores perjuicios económicos.

Mientras persisten las medidas de presión en distintas regiones, cientos de familias que dependen del comercio enfrentan incertidumbre ante la falta de productos, la reducción de ingresos y el riesgo de perder sus fuentes de trabajo.

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