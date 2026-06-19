Atraco armado en El Alto: siete sujetos irrumpen en una vivienda y roban Bs 8.000

Un violento atraco armado se registró la mañana del jueves en la zona Villa Mercedes H del Distrito 8 de la ciudad de El Alto, donde un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda, redujo a uno de los ocupantes y sustrajo dinero en efectivo y joyas.

Robo armado

Según el relato de las víctimas y las imágenes de cámaras de seguridad, al menos siete personas participaron en el hecho. Cuatro de ellas ingresaron al inmueble, mientras que otras permanecieron en el exterior brindando apoyo logístico y vigilancia.

La víctima directa fue un joven de 19 años, hijo de la propietaria del domicilio, quien fue golpeado y maniatado por los delincuentes para obligarlo a revelar dónde se encontraban los objetos de valor.

“Han ingresado con armas de fuego, han golpeado a mi hijo y lo han maniatado. Se han llevado dinero, alcancías y joyas”, relató la dueña de casa.

Sustrajeron dinero y joyas

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes lograron sustraer aproximadamente Bs 8.000 en efectivo, además de joyas y otros bienes de valor. La vivienda también sufrió destrozos durante la búsqueda de objetos para robar.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que varios de los sospechosos recorren la zona antes de ingresar al inmueble. En las imágenes se observa cómo los sujetos aparentan utilizar teléfonos celulares mientras esperan el momento para ejecutar el atraco.

Tras permanecer varios minutos en la vivienda, los antisociales abandonaron el lugar y escaparon a bordo de una vagoneta y motocicletas que los aguardaban en las inmediaciones.

La propietaria presume que los delincuentes tenían previsto llevar una mayor cantidad de bienes, pero huyeron al percatarse de que otra persona estaba por ingresar a la vivienda.

Vecinos piden presencia de policías

Vecinos de Villa Mercedes H manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en el sector y exigieron mayor presencia policial.

“No hay mucha seguridad en la zona. Llamamos a la Policía, pero muchas veces no llega a tiempo”, expresó una vecina.

Los habitantes también denunciaron que los hechos delictivos se han vuelto frecuentes en el Distrito 8, donde se registran robos, asaltos y atracos tanto de día como de noche.

Ante esta situación, solicitaron el retorno de efectivos policiales a la zona, señalando que la presencia de uniformados disminuyó tras los conflictos sociales y bloqueos registrados en el sector.

La Policía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atraco, utilizando como principal evidencia las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

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