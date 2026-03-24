Crece la inseguridad en El Alto: Así robaron Bs 40 mil de un domicilio

Un atraco armado encendió las alarmas en la ciudad de El Alto, donde una familia fue maniatada y amenazada con armas de fuego para entregas un total de Bs 40.000.

A través de imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona de Villa Tunari, se observa que los delincuentes (cinco en total) ingresaron al lugar a las 09:00, el mismo que también funciona como alojamiento.

Según contaron las víctimas del hecho, uno de ellos se hizo pasar por un cliente, esto para ganarse la confianza de los dos adultos y tres menores de edad que se encontraban atendiendo el negocio familiar.

Las víctimas también comentan que los cinco encapuchados intentaron llevarse una caja fuerte, pero sólo sustrajeron el dinero en efectivo. Tras el hecho, todos se dirigieron a un automóvil blanco, sin antes dar disparos al aire en modo de advertencia.

Varios vecinos denunciaron que estos hechos fueron normalizados en la urbe alteña, señalando que cada vez los atracos son más violentos con el pasar del tiempo y hasta la fecha no existe ninguna medida por parte de las autoridades o la Policía Nacional.

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