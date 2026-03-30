Víctima de atraco en Villa Copacabana llevaba $us 1.000, según denuncia

Un violento atraco se registró entre las 12:00 y 13:00 en la zona de Villa Copacabana, donde cuatro sujetos descendieron de un vehículo para interceptar a una persona y robarle sus pertenencias utilizando un arma de fuego.

De acuerdo con la fiscal Megumy Flores, los atacantes llegaron a bordo de una vagoneta verde con placa 230***. Tras aproximarse a la víctima, la amenazaron con un arma y le sustrajeron una mochila que contenía dinero y objetos personales.

El afectado, de profesión abogado, formalizó su denuncia horas después del hecho. Según su declaración, en la mochila llevaba aproximadamente $us 1.000, Bs 300, además de su teléfono celular, tarjetas de crédito y otros objetos personales.

“Se habrían aproximado a la víctima y, a través de la utilización de un arma de fuego, habrían procedido a sustraerle sus pertenencias”, detalló la autoridad.

Tras el robo, los antisociales realizaron disparos contra el piso y huyeron del lugar en el mismo vehículo.

La Fiscalía confirmó que una persona fue aprehendida, identificada como el conductor del motorizado, mientras que continúan los operativos para dar con los otros tres implicados.

“Nos encontramos en una etapa investigativa (…) durante el transcurso de la investigación se va a poder determinar cuál era el móvil del hecho”, indicó Flores.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y capturar a todos los responsables.

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