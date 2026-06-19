¿Viaja en el fin de semana largo? Estos son los precios de los pasajes aéreos

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha tomado medidas para frenar cualquier intento de especulación en el mercado aeronáutico nacional. Ante las constantes dudas y reclamos de los usuarios, el ente regulador recordó la vigencia de una banda tarifaria estricta que todas las aerolíneas deben acatar sin excepciones.

Tarifas máximas permitidas

La normativa vigente, respaldada por la Resolución Administrativa Regulatoria N.º ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, establece los topes económicos que los operadores pueden aplicar en sus rutas comerciales, los cuales ya incluyen el Derecho de Uso de Aeropuerto (DUA). Los montos máximos autorizados para los tramos más concurridos del territorio nacional son los siguientes:

La Paz – Cochabamba: Bs 554

Bs 554 La Paz – Santa Cruz: Bs 1.118

Bs 1.118 Cochabamba – Santa Cruz: Bs 713

Bs 713 La Paz – Sucre: Bs 788

Bs 788 La Paz – Tarija: Bs 1.158

Bs 1.158 Santa Cruz – Tarija: Bs 963

Bs 963 La Paz – Trinidad: Bs 1.355

Bs 1.355 La Paz – Cobija: Bs 1.552

Bs 1.552 La Paz – Puerto Suárez: Bs 1.668

Bs 1.668 La Paz – Uyuni: Bs 1.445

Fiscalización en las terminales

Para garantizar que esta disposición no se quede solo en el papel, se ha dispuesto el despliegue de personal técnico en los principales aeropuertos del país. Los inspectores realizarán verificaciones continuas in situ para asegurar que las tarifas ofrecidas al público no superen los límites legales establecidos.

Canales de atención al usuario

Las autoridades instan a la población a convertirse en un actor fiscalizador activo durante sus viajes y reportar cualquier irregularidad de manera inmediata. En caso de detectar cobros excesivos o arbitrarios, los afectados tienen a su disposición la línea gratuita 800-10-6000 para formalizar sus reclamos.

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