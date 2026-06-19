¿Viaja en el fin de semana largo? Estos son los precios de los pasajes aéreos

Con el objetivo de proteger la economía de los usuarios, se recordó la vigencia de la banda tarifaria obligatoria para todos los operadores.
19/06/2026 19:18
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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha tomado medidas para frenar cualquier intento de especulación en el mercado aeronáutico nacional. Ante las constantes dudas y reclamos de los usuarios, el ente regulador recordó la vigencia de una banda tarifaria estricta que todas las aerolíneas deben acatar sin excepciones.
Tarifas máximas permitidas
La normativa vigente, respaldada por la Resolución Administrativa Regulatoria N.º ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, establece los topes económicos que los operadores pueden aplicar en sus rutas comerciales, los cuales ya incluyen el Derecho de Uso de Aeropuerto (DUA). Los montos máximos autorizados para los tramos más concurridos del territorio nacional son los siguientes:
Fiscalización en las terminales
Para garantizar que esta disposición no se quede solo en el papel, se ha dispuesto el despliegue de personal técnico en los principales aeropuertos del país. Los inspectores realizarán verificaciones continuas in situ para asegurar que las tarifas ofrecidas al público no superen los límites legales establecidos.
Canales de atención al usuario
Las autoridades instan a la población a convertirse en un actor fiscalizador activo durante sus viajes y reportar cualquier irregularidad de manera inmediata. En caso de detectar cobros excesivos o arbitrarios, los afectados tienen a su disposición la línea gratuita 800-10-6000 para formalizar sus reclamos.
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