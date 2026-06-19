Gobierno venderá pollo a Bs 18 el kilo este sábado: conozca dónde estará disponible

En medio de los bloqueos que afectan la transitabilidad en diferentes regiones del país, el Gobierno activó vuelos solidarios y puentes aéreos para trasladar alimentos y productos de primera necesidad hacia las ciudades afectadas.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que hasta el momento se trasladaron más de 900 toneladas de carga en más de 83 vuelos solidarios, principalmente entre Santa Cruz, La Paz, Sucre, Cochabamba y otras rutas habilitadas.

“Ya hemos trasladado más de 900 toneladas en más de 83 vuelos solidarios, vuelos que están haciendo puente aéreo entre las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Sucre y Cochabamba”, explicó la autoridad.

Fuerza aérea Brasileña

Troche señaló que el objetivo es aliviar los problemas de abastecimiento generados por los bloqueos, principalmente en el occidente del país.

En esta ocasión, llegó a La Paz un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, gracias al apoyo del Gobierno de Brasil, que prestó una aeronave de alto tonelaje por un periodo de 10 días para reforzar el puente aéreo.

“Está llegando un avión brasileño, gracias al Gobierno de Brasil, que nos está prestando este equipamiento para 10 días”, indicó el viceministro.

La autoridad informó que en el primer vuelo de este puente aéreo arribaron 17 toneladas de carne de pollo desde Santa Cruz hacia La Paz.

Según Troche, el producto será comercializado este sábado 20 de junio en la zona de Villa Fátima específicamente en la feria de la Plaza Villarroel, a un precio de Bs 18 el kilo.

“Entiendo que mañana estos pollos serán comercializados en el mercado paceño, en la feria de la Plaza Villarroel, a 18 bolivianos el kilo”, señaló.

El Gobierno informó que continuará con la logística aérea mientras persistan las dificultades de transporte terrestre, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos a la población.

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