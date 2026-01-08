Gobierno impulsa facilitación del comercio con participación del sector privado

El canciller del Estado, Fernando Aramayo, inauguró este jueves el IV Encuentro del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, realizado en instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacando la importancia de integrar al sector privado como actor permanente en este proceso.

Durante el acto, la autoridad señaló que el objetivo del encuentro es simplificar los procedimientos aduaneros, digitalizar trámites y agilizar el movimiento de mercancías, en el marco de las disposiciones del Decreto Supremo 5503.

Según se informó, estas acciones apuntan a fortalecer la economía nacional, atraer inversión extranjera y posicionar los productos bolivianos en el mercado internacional, mediante una mayor eficiencia en la logística y el comercio exterior.

En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; del Viceministerio de Logística y Comercio Interno; de la Aduana Nacional; de la Dirección de Transporte Fluvial y Lacustre; y del Ministerio de Obras Públicas, así como entidades del sector privado, entre ellas la Cámara de Exportadores de La Paz, la Cámara Nacional de Transporte, las Cámaras de Comercio, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco).

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector empresarial es clave para mejorar la competitividad y facilitar el comercio en un contexto económico desafiante.

