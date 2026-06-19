Liberan a tres integrantes de la banda criminal Espartanos que se enfrentaron a tiros con la Policía en Paurito

La justicia dispuso la libertad de tres ciudadanos colombianos identificados como integrantes de la organización criminal denominada Espartanos, quienes habían sido enviados al penal de Palmasola el pasado 6 de abril tras un operativo policial realizado en la zona de Paurito, en Santa Cruz.

Los extranjeros, identificados como Jair Aragón Anchico, Yilver André Hinestroza Aragón y Diego Armando Murillo Quintero, abandonaron el centro penitenciario en las últimas horas luego de que el juez cautelar Primo Flores les otorgara medidas sustitutivas, emitiendo los respectivos mandamientos de libertad.

Los tres formaban parte de un grupo de 11 ciudadanos colombianos capturados durante un operativo ejecutado por efectivos del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) en el barrio Santa Carla, en el camino a Paurito. La intervención se realizó tras recibir información sobre la presencia de una organización considerada de alta peligrosidad.

Según el reporte policial, los agentes llegaron hasta una propiedad denominada "quinta Ismaelito", donde encontraron vehículos de lujo y a varios ciudadanos extranjeros. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga y respondieron con disparos de armas de fuego contra los uniformados.

“Hemos sido recibidos por disparos de armas de fuego, de la misma manera nuestro personal ha respondido ante ellos”, declaró en aquella oportunidad David Gómez, entonces comandante departamental de la Policía de Santa Cruz.

Tras el enfrentamiento, los efectivos lograron aprehender a los 11 colombianos y secuestraron armamento de alto calibre de uso policial y militar. Entre las evidencias incautadas se encontraban tres armas de fuego, cuatro cargadores y un vehículo motorizado. Además, fue arrestada una persona de nacionalidad boliviana que presuntamente brindaba apoyo logístico al grupo.

De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos liberados estarían relacionados con Jorge Isaac Campas, alias “Mapaya”, considerado uno de los delincuentes más buscados de Colombia y señalado como líder de la organización criminal Espartanos. Actualmente, Campas permanece recluido en un centro penitenciario del departamento de Potosí.

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