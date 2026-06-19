Cívicos convocarán a su Directorio para definir medidas por los bloqueos

El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, convocó para el próximo martes a una reunión de Directorio en la que se analizarán y definirán acciones en defensa de la democracia y para exigir el levantamiento de los bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

La autoridad cívica señaló que durante el encuentro se evaluarán medidas de presión en respuesta a la prolongación de los conflictos y sus efectos sobre la economía y la población.

“No descartamos ninguna medida de las cuales ustedes ya conocen y están dentro de lo que son las medidas de acción y de presión que hace el Comité. Se acabó la paciencia, hemos aguantado 50 días para poner orden en Bolivia”, manifestó Zambrana.

El dirigente sostuvo que las determinaciones que adopte la institución estarán orientadas a defender los intereses de Santa Cruz y la democracia boliviana.

Asimismo, cuestionó la actuación del Gobierno nacional frente a los conflictos sociales que se registran en el país.

“El Gobierno de Rodrigo Paz nos ha abandonado al permitir que la anarquía reine en Bolivia”, afirmó.

La reunión del Directorio cívico se realizará el martes y se espera que de ella surjan las medidas que asumirá la institución frente al actual escenario nacional.

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