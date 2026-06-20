Llega gasolina a Cuatro Cañadas, pero persiste la falta de diésel

Después de varios días de escasez, este viernes llegó gasolina al municipio de Cuatro Cañadas, situación que generó extensas filas de vehículos en los surtidores de la zona.

Vecinos consultados por Red Uno señalaron que el abastecimiento de gasolina se realiza de manera intermitente, aunque destacaron que el principal problema continúa siendo la falta de diésel.

Habitantes del municipio aseguraron que este combustible no llega desde hace aproximadamente una semana, situación que preocupa especialmente al sector productivo y agropecuario de la región.

“Gasolina llega, aunque no de manera constante, pero el diésel no está llegando”, manifestó una de las personas consultadas.

Los pobladores indicaron que la ausencia de diésel complica las labores agrícolas y el funcionamiento de maquinaria utilizada en las actividades productivas, en una zona caracterizada por su importante aporte al sector agropecuario del departamento.

Mientras tanto, los conductores continúan realizando largas filas en busca de combustible, a la espera de que el abastecimiento se regularice en los próximos días.

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