A 38 días de bloqueo en San Julián: se abre un posible diálogo entre autoridades y comunarios

Tras la declaración del Estado de Excepción por parte del gobierno de Rodrigo Paz, se dio a conocer que este domingo se tiene previsto realizar una reunión entre las autoridades departamentales y los dirigentes de los sectores que actualmente mantienen los bloqueos en San Julián.

Aunque no se fijó la hora específica, se indicó que hubo un acercamiento entre el gobernador Juan Pablo Velasco y los bloqueadores para iniciar el diálogo en Cuatro Cañadas.

Esta reunión busca suspender el bloqueo que lleva ya 38 días antes de que se realice una intervención policial y evitar enfrentamientos.

A pesar del Estado de Excepción, la medida de presión sigue afectando el tránsito vehicular en la zona, obligando a transportistas, viajeros y productores a utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos. Esta situación genera mayores costos operativos, incrementa los tiempos de recorrido y dificulta el transporte de pasajeros y mercancías.

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