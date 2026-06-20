Gobernación cruceña activa plan de contingencia ante la vigencia del Estado de excepción

La Gobernación de Santa Cruz ha puesto en marcha un plan de contingencia institucional tras la entrada en vigencia del Estado de excepción decretado por el Gobierno nacional mediante el Decreto Supremo 5636. Esta estrategia integral busca blindar los servicios de salud, asegurar el libre tránsito y mantener la coordinación con las fuerzas de seguridad en los puntos más críticos del departamento.

Coordinación civil y militar

En el marco de la seguridad ciudadana, la secretaría del área ha puesto toda su estructura a disposición del Comando Regional y los mandos policiales y militares. De forma paralela, el gobierno departamental activará un Centro de Información y Atención a Familiares para brindar el debido acompañamiento y orientación a los ciudadanos durante los operativos.

El gobernador del departamento, Juan Pablo Velasco, enfatizó la urgencia de devolver la tranquilidad social y la estabilidad laboral a toda la región boliviana. Al respecto, la máxima autoridad departamental manifestó de forma contundente: “Bolivia necesita recuperar la paz, el libre tránsito y la libertad de trabajar, movilizarse, acceder a los servicios de salud y desarrollar sus actividades con normalidad”.

Por su parte, la Secretaría Departamental de Salud declaró oficialmente la emergencia sanitaria con el firme propósito de reforzar la capacidad operativa en la red de hospitales públicos. Con esta medida se busca garantizar de manera inmediata el servicio de ambulancias y la atención médica oportuna ante cualquier eventualidad que comprometa la integridad de la población.

Información oficial y cobertura segura

En este escenario, Velasco respaldó las acciones para restablecer el orden y pidió a las instancias competentes viabilizar las medidas que garanticen la paz social de los bolivianos.

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