Bloqueo en San Julián cumple 38 días y persiste pese al Estado de Excepción

El bloqueo de carretera instalado en San Julián continúa activo este sábado, alcanzando 38 días de duración y manteniéndose vigente pese al Estado de Excepción decretado por el Gobierno nacional para restablecer la circulación en distintos puntos del país.

La medida de presión sigue afectando el tránsito vehicular en la zona, obligando a transportistas, viajeros y productores a utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos. Esta situación genera mayores costos operativos, incrementa los tiempos de recorrido y dificulta el transporte de pasajeros y mercancías.

Durante un recorrido por el sector se constató que el punto de bloqueo permanece instalado y que no se observan operativos policiales ni presencia de fuerzas del orden orientadas a ejecutar acciones de desbloqueo o garantizar la transitabilidad en la vía.

La prolongación del conflicto mantiene en incertidumbre a la población, que espera la aplicación de las disposiciones anunciadas por el Ejecutivo para recuperar la libre circulación y normalizar las actividades económicas y de transporte.

Hasta el momento, los dirigentes de las organizaciones movilizadas no han informado sobre una posible suspensión de la medida, mientras la ciudadanía permanece atenta a las decisiones que pueda asumir el Gobierno en las próximas horas para resolver un conflicto que ya supera más de un mes de duración.

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