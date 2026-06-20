Así fue el movimiento policial tras declararse Estado de Excepción

El Comando Regional de la Policía en la ciudad de El Alto se convirtió la madrugada de este sábado en el principal punto de concentración de efectivos policiales luego de la declaratoria de Estado de Excepción anunciada por el presidente Rodrigo Paz para todo el territorio nacional.

Decenas de uniformados permanecen en instalaciones policiales a la espera de instrucciones para ser desplegados hacia distintos puntos de bloqueo que aún persisten, especialmente en la carretera que conecta La Paz con Oruro, una de las rutas más afectadas por las medidas de presión registradas durante las últimas semanas.

El movimiento policial forma parte de las acciones definidas por el Gobierno para restablecer la libre circulación en el país, tras más de 50 días de conflictos que, según las autoridades, provocaron severos daños económicos, sociales y humanos.

Durante un mensaje dirigido a la nación, el presidente Rodrigo Paz explicó que la declaratoria de Estado de Excepción fue asumida después de agotar las instancias de diálogo con los sectores movilizados. El mandatario sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de la población.

“La decisión más difícil fue la de dialogar antes que confrontar, de buscar acuerdos antes de recurrir a medidas excepcionales”, manifestó la autoridad.

Paz aseguró que durante el conflicto se mantuvieron conversaciones permanentes con diferentes sectores sociales y que se alcanzaron acuerdos con la mayoría de los grupos que planteaban demandas legítimas. Sin embargo, afirmó que algunos actores mantuvieron acciones orientadas a generar inestabilidad política.

El jefe de Estado señaló que el país enfrenta una estrategia organizada de desestabilización y calificó la situación como un intento de afectar el orden democrático. Asimismo, remarcó que el Estado de Excepción no busca restringir los derechos ciudadanos, sino garantizar la libre transitabilidad y el funcionamiento normal de las actividades en todo el país.

Mientras tanto, en El Alto, los efectivos policiales permanecen en alerta operativa y a la espera de ser movilizados hacia los sectores donde continúan los bloqueos, en el marco de las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional.

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