"Quería ser veterinaria": El desgarrador dolor de la madre de Jhocelyn tras el feminicidio en Sacaba

El dolor y la indignación se apoderaron de la zona norte de la ciudad de Cochabamba, donde familiares, vecinos y allegados velan los restos de Jhocelyn Claros, la adolescente de 17 años que se convirtió en la sexta víctima de feminicidio en el departamento en lo que va del año. El trágico hecho ocurrió este jueves 18 de junio en el municipio de Sacaba. El entierro será este sábado por la mañana, en el Cementerio General.

Tras confirmarse el deceso y la posterior entrega y confesión del agresor, la comunidad y las instituciones de defensa de la mujer exigen la pena máxima para el autor.

Un crimen impulsado por el acoso y los celos

Según los informes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y los reportes forenses del IDIF, el agresor, un joven de 18 años identificado como la expareja de la víctima, citó a Jhocelyn en una plazuela luego de que ella saliera de sus clases en el colegio.

Con engaños, la trasladó a un lote baldío en la zona de Puntiti (Sacaba), a pocos pasos de una avenida principal y un condominio. Tras mantener una discusión y hacerla consumir bebidas alcohólicas, el joven la estranguló. La autopsia legal determinó que la causa del deceso fue una anoxia anóxica por asfixia mecánica por estrangulamiento a mano.

La madre de la víctima relató, entre lágrimas, que el acusado ejercía un acoso constante y celos posesivos sobre su hija desde el año pasado, cuando ambos eran compañeros en otro colegio. Esta situación obligó a la familia a cambiar a la menor de unidad educativa para alejarla del agresor.

"Ella solía llegar a las seis y media o siete de la noche a la casa, pero ya no retornó. La busqué por todo lado hasta las dos de la mañana (...) A las cuatro y media me llamó la policía para decirme que mi hija estaba muerta", detalló la madre, quien recordó a Jhocelyn como una joven alegre, responsable y cuyo sueño era estudiar Veterinaria debido a su inmenso amor por los animales.

El crimen se descubrió luego de que el propio agresor le confesara lo sucedido a su hermana y a su actual pareja. Fue la hermana del individuo quien, consternada por la situación, pidió ayuda a un amigo y a las autoridades policiales. Alrededor de las 23:00 horas del jueves, el joven de 18 años se entregó a la policía civil de forma voluntaria, declarándose autor confeso del delito.

Alarma por violencia en parejas jóvenes y posible condena

Desde la Fundación Voces Libres, institución que realiza el seguimiento legal del caso, expresaron una profunda preocupación por el incremento de feminicidios en Cochabamba y, de manera alarmante, el rango de edad en el que se están manifestando estos crímenes.

La abogada de la fundación, Mercedes Cortez, llamó la atención sobre la conducta del agresor, quien a pesar de haber iniciado una nueva relación sentimental, continuaba ejerciendo un sentido de pertenencia, control y sometimiento sobre la víctima.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares. Debido a que el acusado es un autor confeso, los asesores legales prevén que el caso se resuelva mediante un procedimiento abreviado.

Al haber cumplido la mayoría de edad (18 años), el sindicado se enfrenta a la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto, condena que la familia de Jhocelyn exige que se aplique con total rigurosidad para que este crimen no quede en la impunidad.

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