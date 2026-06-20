Chofer que atropelló y mató a ciclista en Cochabamba huyó "por miedo", pero fue capturado; la víctima aún no ha sido identificada

Una profunda incertidumbre rodea la tragedia vial ocurrida la noche del jueves en la zona de la Av. Blanco Galindo. Hasta la tarde de este viernes, la Policía Boliviana no ha logrado identificar al ciclista que perdió la vida tras ser violentamente arrollado por un camión de alto tonelaje. El cuerpo de la víctima permanece en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en calidad de desconocido, ya que no portaba ninguna documentación entre sus pertenencias.

Ante esta situación, la Dirección Departamental de Tránsito ha lanzado una solicitud urgente a la ciudadanía de Cochabamba para ayudar a dar con su identidad y localizar a sus familiares.

Vestimenta y características para su reconocimiento

La Directora Departamental de Tránsito, Cnl. Aleida Vargas, detalló las características de la víctima y los objetos que portaba al momento del fatal accidente, con la esperanza de que algún conocido pueda reconocerlo:

Prendas de vestir: Un canguro (capucha) de color negro, pantalón de mezclilla (jean) y un cinturón de cuero negro.

Calzado: Zapatos deportivos (tenis) de color blanco.

Accesorios: Llevaba consigo una mochila de color negro.

Vehículo: Se transportaba en una bicicleta de paseo, de color rosado.

"Le rogamos a la ciudadanía; aún no han aparecido los familiares del ciclista que ha fallecido y se desconoce su identidad, ya que en sus prendas de vestir no portaba ningún tipo de identificación", apeló la jefa policial, instando a quienes tengan un familiar desaparecido con estas descripciones a aproximarse de inmediato a las dependencias del IDIF.

Chofer se dio a la fuga "por miedo" y fue capturado por un taxista

El trágico hecho se registró en la intersección de la avenida Capitán Víctor Ustáriz y la Avenida Segunda. Tras embestir al ciclista, el conductor de un tractocamión, un hombre de 65 años, decidió acelerar y darse a la fuga, dejando a la víctima agonizando en la vía pública. Los vecinos de la zona llamaron al personal de la EPI Coña Coña, quienes fueron los primeros en responder al auxilio.

Sin embargo, la impunidad duró poco. Un taxista que presenció el atropello comenzó a seguir al pesado camión mientras se comunicaba con Radio Patrullas 110. El seguimiento civil y la rápida coordinación policial permitieron que el personal de Tránsito interceptara y aprehendiera al chofer en plena tranca de Quillacollo.

Al ser trasladado a dependencias policiales, el conductor justificó su huida argumentando que sintió un "temor" repentino tras el impacto. El implicado ya se encuentra en celdas policiales y el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público. Como parte de las primeras actuaciones investigativas, se tomaron muestras de sangre tanto al chofer aprehendido como a la víctima para determinar o descartar la influencia del alcohol en este siniestro que cobra una vida en las calles cochabambinas.

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