Doria Medina tras acuerdo Gobierno-COB: “Bolivia comienza a respirar"

El empresario y líder político Samuel Doria Medina destacó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, que permitió el levantamiento de los bloqueos instalados durante 50 días en distintas regiones del país.

A través de sus redes sociales, Doria Medina afirmó que el entendimiento suscrito entre ambas partes representa un paso importante para poner fin al prolongado conflicto que afectó la circulación vehicular, el abastecimiento de combustibles y alimentos, además de generar pérdidas económicas en varios sectores.

"El Gobierno y la Central Obrera Boliviana firmaron un acuerdo que saca a la entidad matriz de los trabajadores del conflicto, a cambio de la ratificación de Rodrigo Paz de que hará un gobierno de centro, sin privatizaciones y con participación de los sectores populares en las políticas públicas. Bolivia comienza a respirar con alivio, porque la solución de una pesadilla de 50 días se avisora muy cerca", escribió.

El pronunciamiento surge luego de que el Gobierno y la COB alcanzaran un acuerdo que derivó en la suspensión de las medidas de presión y la apertura de las carreteras bloqueadas.

Durante casi dos meses, los cortes de ruta provocaron dificultades para el transporte interdepartamental, retrasos en el abastecimiento de productos de la canasta familiar, escasez de combustibles en distintas regiones y afectaciones a la actividad productiva.

Doria Medina señaló que la salida al conflicto genera expectativas de una pronta normalización de las actividades en el país y expresó que la población comienza a ver con optimismo el retorno de la transitabilidad en las carreteras y la recuperación gradual de la economía.

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