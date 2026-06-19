Gobierno y COB firman acuerdo por la pacificación del país tras 50 días de bloqueos

El Gobierno nacional convocó a la Central Obrera Boliviana, COB, para reinstalar la mesa de diálogo denominada “Planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”.

Al promediar las 17:30 horas el directorio de la Central Obrera Boliviana realizó su ingreso a casa Grande del Pueblo, entre los integrantes se encontraba su secretario ejecutivo Mario Argollo y Claudio Choque, secretario general de los cobistas.

Mediante una nota firmada por la jefa de Gabinete de la Presidencia, Gilda Céspedes Quevedo, por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Posibles acuerdos

De acuerdo con el documento, en el marco de las mesas de diálogo desarrolladas entre el Gobierno y la COB, se arribó a acuerdos respecto a los planteamientos contenidos en la nota enviada por el ente matriz de los trabajadores.

La reinstalación de la mesa de diálogo fue convocada para este viernes 19 de junio de 2026, a horas 17:30, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, piso 21.

Según la información conocida, el encuentro se realizará a puerta cerrada y se espera que participen representantes del Gobierno nacional, además del secretario ejecutivo de la COB y miembros de su directiva.

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