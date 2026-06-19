Lo último: Mario Argollo instruye levantar bloqueos a nivel nacional

Mario Argollo pidió pacificar el país, evitar enfrentamientos entre bolivianos y aseguró que la movilización logró avances en defensa de la tierra, la Constitución y los recursos naturales.

Tras 50 días de conflicto social y medidas de presión en el país, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, anunció el levantamiento de las movilizaciones a nivel nacional, luego de un acercamiento con el Gobierno. La crisis había estado marcada por bloqueos, protestas y negociaciones entre la COB y el Ejecutivo.

Argollo afirmó que la decisión fue asumida ante la necesidad de pacificar Bolivia y evitar una mayor confrontación entre sectores sociales.

“No nos podíamos permitir, como trabajadores, campesinos y obreros, enfrentarnos entre bolivianos”, expresó.

El dirigente reconoció que las movilizaciones comenzó a tomar otro rumbo cuando aparecieron intereses políticos. En ese sentido, remarcó que los dirigentes tienen la responsabilidad de llamar a la movilización cuando corresponde, pero también de convocar a la paz.

“Esta medida que estábamos asumiendo estaba llevando a la confrontación entre hermanos bolivianos. No queremos más sufrimiento en el país”, señaló Argollo, al pedir disculpas a los ciudadanos que se vieron perjudicados durante las protestas.

Niega cogobierno

El ejecutivo de la COB también negó que la organización pretenda cogobernar, aunque insistió en que los trabajadores y sectores sociales deben ser tomados en cuenta en decisiones relacionadas con los recursos naturales, leyes y decretos que afecten al país. Esta posición ya había sido expuesta por la dirigencia cobista en medio del diálogo con el Gobierno.

Argollo aseguró que la lucha “no fue de balde” y mencionó como avances la defensa de la tierra, la protección de la Constitución Política del Estado, el resguardo de los recursos naturales y la exigencia de que las normas sean consultadas con las organizaciones sociales.

20 Provincias de La Paz

Asimismo, pidió a los sectores de las 20 provincias sumarse a la pacificación del país, aunque aclaró que respeta su estructura orgánica.

“Tal vez muchos dicen que soy un traidor. No lo soy, compañeros. Los he acompañado hasta el último, pero también hay que saber parar y cuidar a nuestras bases”, manifestó.

Instruye levantar bloqueos

El dirigente sostuvo que, desde este momento, la COB instruye levantar las medidas de presión a nivel nacional, bajo el compromiso del Gobierno de cumplir de forma inmediata los acuerdos suscritos. Además, advirtió que existen plazos definidos de 90 días para que el Ejecutivo responda a los puntos centrales, nacionales y estructurales planteados por los sectores sociales.

“Manifestar a todos nuestros afiliados a nivel nacional tomando el respeto siempre de nuestros hermanos de las 20 provincias que también son orgánicos y la COB también es orgánica que a partir de este momento se está levantando las medidas de presión a nivel nacional con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito” señaló Argollo

Finalmente, Argollo reiteró que la decisión busca evitar más sufrimiento, impedir que el conflicto derive en un estado de excepción y abrir paso al diálogo como salida a la crisis.

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