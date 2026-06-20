El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, anunció este viernes el levantamiento de todas las medidas de presión que se mantenían a nivel nacional, tras la firma del acuerdo alcanzado con el Gobierno para la pacificación del país.

“A partir de este momento se están levantando las medidas a nivel nacional con un compromiso del Gobierno en cumplir todo lo que ha suscrito. Esto tiene un plazo de 90 días, la pelota está en manos del Gobierno”, afirmó el dirigente.

Te dejamos las frases más destacadas en el contacto que tuvo con la prensa antes de abandonar Casa Grande del Pueblo, tras firmar el acuerdo para la pacificación del Gobierno.

"No queremos ser cogobierno, pero queremos ser tomados en cuenta para cuidar nuestros recursos naturales para nuestras futuras generaciones".

"Estamos haciendo esto para que no se derrame sangre, no queremos que esto llegue a un estado de excepción, no queremos más sufrimiento en el país".

"Tal muchos dirán que soy un traidor, no lo soy, los he acompañado hasta lo último, pero también hay que saber en su momento parar y cuidar a nuestras bases".

"Acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más. No quedemos como los malos de la película".

"Quiero manifestar a todos nuestros afiliados a nivel nacional, que a partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional".

"Hay un compromiso del Gobierno en cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito".

"Esto tiene plazos definidos de 90 días, ahora la pelota está en manos del Gobierno, si logra trabajar en estos aspectos centrales seguramente le pueblo lo va a aplaudir y si falta el pueblo lo juzgará".

"Exhorto a mis hermanos de las 20 provincias que se puedan sumar a la pacificación del país".

"Pedir disculpas a todos los ciudadanos que se han visto perjudicados, pero esta lucha no ha sido en vano".

"El Gobierno tiene que responder a la altura del pueblo boliviano, en ese sentido nosotros estamos dando este primer inicio de pacificación porque creemos que el país se lo merece".

Mira la programación en Red Uno Play