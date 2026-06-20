¡Abren postulaciones! Trabajadores de las culturas podrán recibir apoyo económico

Con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis actual y sentar las bases para la sostenibilidad del sector a mediano plazo, el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y Folklore, realizó la presentación virtual de las Líneas de Incentivo para Actividades Culturales, una convocatoria enmarcada en su Plan de Acción de Emergencia.

El Viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, explicó que el sector cultural enfrenta profundos conflictos sociales que han puesto en evidencia la invisibilización de sus trabajadores, así como deficiencias estructurales en sus condiciones laborales, de seguridad y de producción.

"Vimos pertinente lanzar un Plan de Acción de Emergencia que busque por un lado atenuar, colaborar y acompañar con acciones a la situación crítica coyuntural que estamos viviendo, pero también generar acciones para reactivar el sector", afirmó la autoridad.

Financiamiento y enfoque cívico

Zaratti aclaró que esta iniciativa no se trata de un premio, concurso o fondo concursable, sino de una invitación pública para evaluar la viabilidad de propuestas territoriales. El financiamiento se ejecutará mediante procesos administrativos ligados a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Bajo el denominativo de “Creatividad, Memoria, Identidad y Civismo”, la convocatoria se ampara en el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica (Decreto Supremo N° 0859). El propósito central es financiar proyectos que aporten al afianzamiento de las identidades, el orgullo nacional y la reivindicación marítima boliviana.

La convocatoria está abierta a nivel nacional para diversos actores del sector: creadores, gestores, investigadores, colectivos, comunidades indígena originaria campesinas y comunidades afrobolivianas.

Las 6 líneas de incentivo habilitadas

El plan contempla seis áreas de acción estratégica para la postulación de proyectos:

Impulso a Iniciativas Artísticas y Producción Cultural: Apoyo a la creación y difusión del arte.

Fortalecimiento de Culturas Vivas Comunitarias: Respaldo a expresiones culturales de base social.

Fortalecimiento de Espacios Culturales Autogestionados y Repositorios Culturales: Sustento para centros independientes y archivos.

Fomento a la Formación, Investigación y Gestión del Conocimiento Cultural: Desarrollo de capacidades y diagnóstico del sector.

Incentivo a la Creación y Producción Audiovisual y de Contenidos Digitales: Estímulo a formatos modernos y multimedia.

Fortalecimiento de Festivales y Encuentros Culturales Nacionales e Internacionales: Sostén para eventos de gran alcance.

Cronograma y modalidades de postulación

Los postulantes interesados podrán aplicar hasta a dos líneas de incentivo, aunque solo podrá ser seleccionada la propuesta que obtenga el mayor puntaje. Cada categoría cuenta con un formulario técnico específico y requisitos particulares.

Fecha límite de postulación: Jueves 9 de julio (vía digital).

Publicación de resultados: 24 de julio.

Periodo de ejecución de los proyectos: Del 3 de agosto al 19 de noviembre.

Los formularios, bases de la convocatoria y detalles técnicos de cada una de las seis líneas se encuentran disponibles de manera pública en la página oficial de Facebook del Viceministerio de Culturas y Folklore.

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