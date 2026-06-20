Conozca los acuerdos que firmaron el Gobierno y la COB

La Central Obrera Boliviana y el Gobierno nacional firmaron un documento de acuerdos orientado a la pacificación y recuperación del país, tras las medidas de presión asumidas por sectores movilizados.

El convenio contempla una serie de compromisos que deberán ser cumplidos por el Ejecutivo en plazos definidos, con el objetivo de atender las demandas planteadas por la COB y sus organizaciones afiliadas.

Garantías a la protesta y no persecución

Uno de los primeros puntos establece que el Gobierno no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta. Además, se compromete a no realizar persecución política, judicial ni mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas.

También se reconoce el rol histórico de la Central Obrera Boliviana y se garantiza el respeto a su estructura orgánica, al fuero sindical y social.

Comisión legal para revisar procesos y detenidos

En el marco del acuerdo, se conformó una comisión legal con participación de representantes del Órgano Ejecutivo, la Central Obrera Boliviana y el Ministerio Público, con el objetivo de gestionar la liberación de detenidos y revisar procesos relacionados con los conflictos.

Control social y rendición de cuentas

En el área de cumplimiento de compromisos y control social, el Gobierno ratifica que cumplirá su programa presentado en campaña electoral.

Además, el Ejecutivo se compromete a respetar los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes.

Defensa de empresas públicas y recursos naturales

Sobre la defensa de las empresas públicas, el documento señala que el Gobierno no impulsará la privatización de empresas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.

También se compromete a realizar gestiones e inversiones en el sector productivo minero asalariado, en el marco de la defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas.

Transparencia en créditos y acuerdos internacionales

El Gobierno se compromete a transparentar toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente.

Según el documento, estas acciones deberán resguardar la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano.

Mesa técnica sobre pacto fiscal

Otro de los acuerdos establece la instalación de una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos bajo la premisa del 50/50.

Esta mesa deberá contar con la participación de las instancias competentes y respetar la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado.

Investigación por casos “narco madera” y “narco maletas”

En materia de transparencia e investigación, el Gobierno se compromete a no permitir la injerencia extranjera, respetando la soberanía y la dignidad nacional.

Además, apoyará la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el denominado caso “narco madera” o droga incautada en Chile.

Sobre el caso “narco maletas”, el documento señala que ya se conformó una comisión especial de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cual se brindará la cooperación institucional correspondiente.

Abastecimiento de combustibles y gasolina basura

Respecto a la política de hidrocarburos, el Ejecutivo garantiza el abastecimiento de combustibles, la estabilidad de precios, el incremento de la producción nacional y la protección de la economía de las familias bolivianas.

También deberá presentar un informe detallado sobre resarcimientos y compensaciones por daños vinculados a la denominada gasolina basura.

Auditoría externa e independiente

El acuerdo dispone una auditoría técnica y financiera externa e independiente, mediante una empresa internacional de prestigio.

El objetivo será identificar responsabilidades en la adquisición de la denominada gasolina basura, en el marco de la transparencia.

Consulta previa en leyes y decretos

En el área legislativa, el Gobierno se compromete a promover mecanismos de socialización, participación y consulta previa en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial.

En caso de medidas que afecten directamente a pueblos indígena originario campesinos, se aplicarán los mecanismos de consulta establecidos por la Constitución y la normativa vigente.

Canasta familiar, salario y empleo

Sobre la canasta familiar, derechos laborales y seguridad social, el Gobierno impulsará medidas urgentes para proteger la economía de las familias.

Entre los compromisos están fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo.

Revisión de la Ley de Pensiones

En el sistema de pensiones, el Gobierno se compromete a conformar de manera inmediata una comisión técnica para revisar la Ley N° 065 de Pensiones.

La revisión deberá considerar criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.

Mesas de trabajo para el pliego de la COB

El Gobierno también se compromete a conformar mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la COB y los pliegos sectoriales específicos.

Estas mesas priorizarán temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social, bajo una agenda coordinada con la Central Obrera Boliviana.

Medio ambiente y áreas protegidas

En medio ambiente, se convocará a la COB y a las instancias competentes a una mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.

El Gobierno también se compromete a no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas o derechos colectivos, conforme a la Constitución y la normativa ambiental.

Política internacional pacifista

Finalmente, el documento ratifica una política exterior basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.

Plazo de cumplimiento: hasta 90 días

Según el acuerdo firmado, el Gobierno nacional deberá cumplir todos los puntos establecidos en tiempos y plazos oportunos que no excedan los 90 días.

Con este convenio, la COB y el Gobierno buscan encaminar la pacificación del país y abrir una etapa de seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.

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