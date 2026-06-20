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Presidente Paz emitirá un importante anuncio al país

Tras acuerdo firmado entre el Gobierno  con la Central Obrera Boliviana la Dirección de Comunicación del Gobierno anuncia que el presidente emitirá un mensaje presidencial.

Red Uno de Bolivia

19/06/2026 23:48

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Foto: Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia
La Paz

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La Dirección de Comunicación del Gobierno informó a las 23:06 horas de este viernes 19 de junio que, en los próximos minutos, el presidente Rodrigo Paz Pereira emitirá un importante anuncio dirigido al país.

De acuerdo con la información oficial, la transmisión será difundida por el canal estatal.

Expectativa por el mensaje presidencial

El anuncio genera expectativa en medio de la coyuntura nacional, marcada por los recientes acuerdos  entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana de pacificación del país tras 50 días de bloqueos. 

Hasta el momento, no se adelantó el contenido del mensaje que brindará el mandatario; sin embargo, se espera que el pronunciamiento esté relacionado con temas de interés nacional.

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