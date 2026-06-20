Bolivia expresa solidaridad con Argentina por incendios forestales

El Estado Plurinacional de Bolivia expresó su solidaridad con la República Argentina ante los incendios forestales que afectan a la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, manifestó su profunda solidaridad con el Gobierno argentino, el pueblo de ese país y las familias afectadas por esta emergencia.

Bolivia acompaña a las familias afectadas

La Cancillería boliviana señaló que acompaña con especial sentimiento a las familias y comunidades afectadas por los incendios, que ocasionaron importantes daños materiales y un significativo impacto ambiental en una de las regiones más emblemáticas del norte argentino.

El comunicado también reconoce y valora el trabajo de los cuerpos de bomberos, brigadistas, personal de emergencia y voluntarios que realizan labores para contener el avance del fuego en condiciones adversas.

Llamado a fortalecer la cooperación regional

El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que los incendios forestales representan desafíos cada vez más complejos para los países de la región.

En ese marco, Bolivia destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional en prevención, respuesta y recuperación ante desastres.

Bolivia permanece atenta a la emergencia

La Cancillería indicó que, en un espíritu de solidaridad y hermandad entre Bolivia y Argentina, el Estado boliviano permanece atento a la evolución de la emergencia y expresó su disposición de acompañar los esfuerzos que las autoridades argentinas consideren pertinentes.

Finalmente, el Gobierno boliviano formuló votos por el pronto control de los incendios, la protección de las poblaciones afectadas y la recuperación de las zonas impactadas.

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