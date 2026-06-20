Bolivia recibirá el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño 5.534 en 68 sitios sagrados

Pese a la conflictividad social que atraviesa el país, Bolivia mantendrá viva una de sus tradiciones más arraigadas. El Viceministro de Culturas, Andrés Zaratti, informó que la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño 5.534 se efectuará este domingo 21 de junio en 68 sitios sagrados distribuidos en siete departamentos del territorio nacional.

La autoridad gubernamental enfatizó que, al ser una festividad íntimamente ligada a las tradiciones y la vida cotidiana de los pueblos originarios, su realización no se suspenderá, aunque sí se modificará la escala de los eventos.

“Es una práctica que forma parte de nuestra vida, de nuestra cosmovisión como país, en su diversidad. Y, por ende, al margen de esta conflictividad que vivimos, esta celebración en diferentes puntos se va a hacer, tal vez no en la dimensión que deseamos”, explicó Zaratti.

Actos reducidos y adaptados a la coyuntura

Debido a la situación social, las autoridades confirmaron que se evitarán los actos masivos que habitualmente caracterizan a esta fecha. En el centro espiritual y político de Tiwanaku (La Paz), por ejemplo, se llevará a cabo una ceremonia pequeña y simbólica, más enfocada en el sentido ritual y cotidiano de la creencia.

Por su parte, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de puntos de recepción debido a sus numerosas apachetas, wajtas y lugares sagrados administrados por gobernaciones, municipios o las propias juntas vecinales y comunidades. Asimismo, en El Fuerte de Samaipata (Santa Cruz), los actos combinarán la tradicional visión del Lucero del Alba con la cosmovisión andina. Otros puntos emblemáticos destacados son Incallajta en Cochabamba, San Lucas en Chuquisaca y Chiripa en Taraco, Oruro.

Significado milenario y legalidad

El 21 de junio marca el inicio del año 5.534, un conteo que representa los años de tradición milenaria preservada por los pueblos originarios, donde cada ciclo de 500 años equivale a un Pachakuti.

Esta festividad está respaldada por la Ley 1128 del 26 de noviembre de 2018, la cual declara formalmente la fecha como el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño. Su significado varía según la región geográfica: mientras que los pueblos del área andina vinculan el solsticio con el recibimiento de los primeros rayos del sol, las culturas del Chaco lo asocian directamente con la llegada del Lucero del Alba.

Sitios oficiales de celebración por departamento

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía identificó y habilitó los siguientes espacios sagrados para que la población asista a recibir la energía del nuevo ciclo:

La Paz (43 sitios en total) Tiwanaku: Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku. Taraco: Sitio Arqueológico de Chiripa y Sitio Arqueológico de Coacollo. Nuestra Señora de La Paz (Municipio): Apachita Alto Pampahasi, Mama Quta 7 Lagunas, Achachila Huayna Potosí, Achachila Illimani, Apacheta de La Cumbre, Laguna de las Ánimas, Wak'a Auki Qullu (Muela del Diablo), Wak'a Valle de la Luna y Wak'a Killi Killi, entre otros. Achacachi: Cerro el Gran Cuartel General de Achacachi, Cerro de Pachjiri, Willka Kuti, Inca Salla y Calvario. Puerto Acosta: Cerro San Francisco de Okorani, Cerro de Canta Canta, Thata, Tilacoca, Inca Salla y Pulay. Otros municipios: Charazani (Athun Ayllu Amarete), Laja, Batallas, Pucarani y Puerto Pérez.

Oruro (11 sitios en total) Oruro (Municipio): Wak'a de la Víbora y Cerro Santa Bárbara. Curahuara de Carangas: Pukara Monterani. Coipasa: Orillas del Salar de Coipasa. Corque: Cerro K'anasita (o Canasita). Otros municipios: Caracollo (Comunidad de Caquironga), Santuario de Quillacas, Santiago de Huari, Eucaliptus, Antequera (Cóndor Pablo) y Pampa Aullagas (Cerro Pedro Santos Willca).

Cochabamba Pocona: Sitio arqueológico de Inkallajta.

Santa Cruz Samaipata: El Fuerte de Samaipata.

Chuquisaca Sopachuy: Centro poblado de Sopachuy (Nota: El viceministerio también destaca el municipio de San Lucas como punto emblemático).

Potosí Tahua: Isla del Incahuasi y Cerro Chapini. Potosí (Municipio): Cerro Chapini y Cantumarca.

Tarija Yunchará: Plaza La Integración, Puerta del Sol y la Luna, y la Comunidad Copacabana.



Las autoridades invitan a la población a acudir a los puntos más cercanos para recibir los primeros rayos del sol este domingo de manera pacífica y reflexiva.

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