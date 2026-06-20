Las 10 frases que dejó Rodrigo Paz tras la firma del acuerdo de pacificación

Unidad, diálogo, compromiso y reconstrucción fueron algunos de los ejes del discurso pronunciado por el presidente Rodrigo Paz tras la firma del acuerdo para la pacificación del país.

Estas son las 10 frases más relevantes que dejó el mandatario durante su intervención.

"Agradezco a todo el equipo de trabajo, creo que este acuerdo es una luz de esperanza para todos los bolivianos".

"Hoy día hemos dado una solución, hoy le hemos dado una respuesta al pueblo, es un cierre de ciclo".

"Estos 50 días han sido duros, me quedo con esos sectores que reivindican un futuro y eso es lo que tenemos que construir".

"Vamos a defender nuestros recursos naturales, pero nuestros recursos deben ser la palanca del desarrollo del futuro de Bolivia".

"Estamos comenzando un nuevo ciclo, generemos entre todos los bolivianos un proyecto conjunto que sea popular y que sobre todo tenga a la patria por encima de todos".

"No podemos trabajar, ni comer, ni desarrollarnos sin la patria, por eso siempre, nunca hay otro concepto más grande que la patria".

"Bolivia tiene que romper el yugo del subdesarrollo, del atraso con empresas estatales junto a empresas privadas podemos generar desarrollo para los hombres y mujeres de la patria y nuestros hijos".

"Estos 50 días han sido duros, pero de la dureza hay que aprender, jamás que hay guardar el odio, es el amor por la patria que nos obliga a entender que hemos mal y que hemos hecho bien".

"Oriente y occidente son solo una terminología porque si no cooperan, si no nos juntamos como una sola patria no vamos a salir adelante".

"En el futuro la cooperación es una obligación entre bolivianos, si queremos salir adelante debemos cooperar entre todos".

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