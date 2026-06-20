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Gobierno lanza tres nuevos decretos sobre el bono PEPE y el combustible

Las disposiciones fueron aprobadas de manera excepcional y estarán vigentes mientras persista la actual situación del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/06/2026 0:20

Agregar Reduno en
Rodrigo Paz, presidente del Estado
Bolivia

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La noche de este viernes se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, tres nuevos decretos relacionados con el pago del Bono PEPE y el abastecimiento de combustible.

El Decreto Supremo 5633 amplía hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para cobrar el beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

Por su parte, el Decreto Supremo 5634 autoriza medidas excepcionales para garantizar el suministro de combustible a instituciones esenciales como hospitales, servicios de emergencia, empresas de agua potable, energía, seguridad y defensa.

Además, permite a YPFB habilitar puntos móviles de venta de combustible y establece límites para la compra de gasolina y diésel en bidones, con el fin de evitar el acopio y la comercialización irregular.

Finalmente, el Decreto Supremo 5635 permite que embajadas, consulados y organismos internacionales acreditados en Bolivia puedan importar combustible para uso propio mientras continúen las dificultades de abastecimiento en el país.

Las medidas estarán vigentes de manera temporal y buscan asegurar el funcionamiento de servicios básicos y garantizar el acceso a combustibles en sectores considerados prioritarios.

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