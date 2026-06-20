"Solo pedimos que nos den condiciones para trabajar": Transporte advierte pérdidas millonarias pese al acuerdo nacional

En horas de la noche de hoy, el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo para poner fin a los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 50 días consecutivos. Frente a este panorama, el representante del Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, manifestó la postura de su sector indicando que "no le pedimos al gobierno que nos dé nada, solo pedimos que nos dé condiciones para trabajar a todo el sector productivo, el transporte y turismo".

Impacto económico y logístico en los puertos

El dirigente sectorial lamentó profundamente las severas consecuencias financieras que afectaron directamente a los conductores retenidos en los puntos de conflicto. Con respecto a los perjuicios internacionales en las terminales de Arica e Iquique en Chile, Cruz detalló de manera específica que "aproximadamente 120 millones de dólares de esa rotación está siendo perjudicada con los contenedores no se va a poder normalizar al día siguiente de que estén las carreteras expeditas".

La dirigencia del transporte internacional expresó su desacuerdo con la legitimidad de los actores convocados por el Órgano Ejecutivo para resolver la crisis vial.

El líder de los choferes criticó la resolución del conflicto señalando que "es un precedente nefasto para la historia del país, porque el gobierno ha negociado impunidad, amnistía, que cualquier persona está en derecho de matar a otros".

Demandas pendientes y resarcimiento económico

De acuerdo a lo indica Cruz, la finalización formal de las protestas no extingue el malestar generalizado ni las deudas acumuladas por el estancamiento del transporte pesado en el territorio nacional. Ante esta realidad, concluyó advirtiendo que "hemos sido pacientes, pero todo ha tenido un límite" y que alguien se tiene que responsabilizar por el resarcimiento de daño económico.

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