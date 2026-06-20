Gobierno afirma que Estado de Excepción no restringe las libertades ciudadanas

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Estado de Excepción decretado por el Gobierno tiene como objetivo restablecer los derechos de la población que, según señaló, fueron afectados durante los más de 50 días de bloqueos registrados en distintas carreteras del país.

Durante una entrevista exclusiva con RED UNO DE BOLIVIA, Gálvez sostuvo que se trata de una medida “particular”, ya que, a diferencia de otros estados de excepción, no busca restringir libertades ciudadanas, sino devolver condiciones de normalidad a millones de bolivianos.

“Este es un Estado de Excepción bastante particular porque en lugar de delimitar los derechos de los ciudadanos, busca reestablecer los derechos que han sido cortados durante estos cincuenta días de bloqueos”, manifestó la autoridad.

El vocero remarcó que el Gobierno priorizó el diálogo durante semanas y aseguró que esa vía continúa abierta para atender cualquier demanda pendiente. Sin embargo, enfatizó que llegó el momento de garantizar la libre transitabilidad en las carreteras para permitir el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno a los hospitales.

Asimismo, aclaró que la medida no fue adoptada contra ningún sector social ni contra quienes mantienen demandas legítimas. Según indicó, todas las solicitudes presentadas fueron atendidas y existe disposición para continuar las conversaciones.

Gálvez también aseguró que el Estado de Excepción no suspende derechos constitucionales ni prohíbe reuniones o la libre circulación de las personas. En ese sentido, expresó su expectativa de que se normalicen las actividades educativas, comerciales y económicas en todo el país.

“Esto se ha dictado para proteger a la población, no para restringir sus derechos”, afirmó.

Respecto al alcance de la medida, explicó que las disposiciones están orientadas principalmente a restablecer la normalidad en las carreteras y exhortó a quienes aún mantienen bloqueos a levantar estas acciones. Además, aclaró que no existen restricciones de horario para la circulación de la ciudadanía ni limitaciones para reunirse.

Finalmente, el vocero señaló que el propósito central del Estado de Excepción es recuperar la normalidad, garantizar el flujo de productos esenciales y contribuir a la reducción de los precios de los alimentos, así como al retorno de la paz y la tranquilidad en las ciudades del país.

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