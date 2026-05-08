En un esfuerzo por revertir la crítica situación del sistema de salud en la capital cruceña, la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, y el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, establecieron una agenda de trabajo conjunta que prioriza la redistribución de artículos, el equipamiento médico y la digitalización total del sistema.

El director general de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud, Marcelo Ríos, afirmó que el primer paso fue establecer canales de coordinación con la nueva administración municipal.

“Uno de los primeros pasos que se necesita son autoridades con compromiso y sobre todo que muestren capacidad de gestión”, señaló.

Entre los acuerdos alcanzados está la redistribución de ítems de salud que, según explicó, estaban mal asignados desde anteriores gestiones.

Otro punto central es el fortalecimiento del equipamiento médico en centros de primer nivel y hospitales de segundo nivel.

Ríos indicó que existe cooperación internacional para dotar equipos y que se hará una nueva reasignación para enviarlos donde realmente se necesitan.

“Se ha conversado con el señor alcalde para poder gestionar y esperar en unas semanas más esta dotación de equipamiento”, afirmó.

Además, se proyecta ampliar una plataforma digital que ya funciona en otras ciudades del país y que permitirá agendar citas médicas, gestionar referencias entre hospitales y administrar camas disponibles en tiempo real.

“Es una plataforma que permite el agendamiento de la cita, de la referencia médica y la contrarreferencia, así como el gestionamiento de camas. El alcalde pidió que se haga la escalabilidad completa a todo el municipio”, remarcó.

Sobre la falta de camas operativas y unidades cerradas por ausencia de personal, Ríos reconoció que el problema no se resolverá de inmediato.

“No es solamente la habilitación de una cama, está la conformación del servicio. Una cama de terapia intensiva o intermedia va a depender además de que esté en buen estado la infraestructura y que haya sostenibilidad presupuestaria financiera para los insumos y mantenimiento”, explicó.

Finalmente, señaló que Santa Cruz tiene potencial por contar con cinco hospitales de segundo nivel, pero necesita una mejor organización presupuestaria y articulación entre niveles de atención.

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