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Policial

Reportan el presunto secuestro de dos policías en Santa Cruz y activan operativos

Según información preliminar, las víctimas fueron un teniente y un sargento que desaparecieron en inmediaciones de la Radial 17 y medio.

Red Uno de Bolivia

08/05/2026 10:08

Reportan el secuestro de dos policías en Santa Cruz. FOTO: RED UNO. (Imagen referencial).)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un fuerte despliegue policial se registró este viernes en Santa Cruz luego de que se reportara el presunto secuestro de dos efectivos policiales en inmediaciones de la Radial 17 y medio, entre el quinto y sexto anillo, zona sur del departamento cruceño.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados serían un teniente y un sargento, quienes habrían sido interceptados por sujetos armados. Según los reportes iniciales, los supuestos secuestradores obligaron a ambos efectivos a subir a un vehículo antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras conocerse el caso, la Policía activó el denominado “Plan Z”, instruyendo a distintas unidades reforzar patrullajes, controles y operativos en varios puntos de la capital cruceña.

“Activar Plan Z en diferentes unidades y patrullajes”, señala el mensaje difundido entre las unidades policiales para intensificar la búsqueda de los efectivos.

Grupos especiales como DELTA y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladaron hasta la zona para realizar rastrillajes y verificaciones. Los efectivos acordonaron un inmueble de dos plantas, que tendría salidas hacia dos calles distintas y que sería considerado un punto clave dentro de la investigación.

Asimismo, hasta el barrio Jardín Latino, específicamente a un balneario, llegaron el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, el subcomandante y el inspector policial, quienes encabezaron las tareas investigativas e interrogaron a personas que habitan en el sector.

Los efectivos se concentraron en el inmueble ubicado en la zona sur de la ciudad para verificar si en el interior se encontraban o no los policías retenidos.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el presunto secuestro ni confirmaron la identidad de los efectivos involucrados. Se aguarda un reporte oficial en las próximas horas mientras continúan los operativos de búsqueda en distintos puntos de la Ciudad de los Anillos.

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