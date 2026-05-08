'Plan Halcón' en Santa Cruz: qué documentos debe llevar y cómo actuar en los controles

El Comando Departamental de Policía Santa Cruz intensificó los controles preventivos y operativos de verificación vehicular en distintos puntos estratégicos de la capital cruceña, en el marco del denominado 'Plan Halcón', una estrategia de seguridad impulsada para fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público.

Las autoridades policiales exhortaron a la población a colaborar con el trabajo preventivo que desarrolla el personal durante los operativos institucionales desplegados en diferentes zonas de la ciudad.

¿Qué debe hacer la población durante los controles?

La Policía recomendó seguir estas medidas para agilizar las inspecciones y evitar inconvenientes:

Portar siempre la cédula de identidad y los documentos del vehículo. Bajar los vidrios en los puntos de control para facilitar la inspección policial. Mantener la placa visible y sin plásticos ni objetos que dificulten su verificación. Respetar las indicaciones del personal policial durante los operativos. Circular con prudencia y colaborar con los controles preventivos.

¿Qué es el 'Plan Halcón'?

El 'Plan Halcón' es una estrategia de seguridad lanzada este mes por el Gobierno boliviano y la Policía Boliviana en Santa Cruz, enfocada en combatir el crimen organizado, el sicariato y los hechos violentos registrados en el departamento.

El operativo contempla acciones conjuntas entre efectivos policiales y militares, incluyendo despliegues de inteligencia, patrullajes reforzados y controles por aire y tierra en zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

Además, el plan se ejecuta tanto en áreas urbanas como en sectores fronterizos estratégicos, en respuesta a la reciente escalada de violencia registrada en Santa Cruz.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es desarticular bandas criminales organizadas y reforzar la presencia policial-militar para devolver tranquilidad a la población.

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