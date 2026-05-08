Bloques de cemento caen de un centro comercial y generan alarma en La Paz

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en el sector del nudo Vita, en la ciudad de La Paz, luego de la caída de bloques de cemento de la fachada de un centro comercial sobre varias casetas instaladas en el lugar.

El hecho ocurrió la tarde del jueves y dejó importantes daños materiales en puestos de venta ubicados junto al inmueble. Las comerciantes afectadas denunciaron que la estructura representa un riesgo para transeúntes y pidieron una intervención inmediata de las autoridades.

“Esto ha ocurrido a eso de las 2 de la tarde. Ha caído un bloque grande y posteriormente a las 6 de la tarde ha vuelto a caer”, relató Andrea, representante de las vendedoras del sector.

Los enormes pedazos de concreto impactaron sobre toldos, vitrinas y estructuras metálicas de las casetas, destruyendo productos y mobiliario. Algunas comerciantes incluso decidieron no atender este viernes por temor a nuevos desprendimientos.

Foto: Daños registrados por comerciantes. Red Uno.

“Miren cómo han quedado las vitrinas y las canastas. Si esto le caía a una persona en la cabeza, podría haber sido una tragedia”, señaló una de las afectadas.

Según el reporte preliminar, una persona resultó herida en el brazo tras la caída de uno de los bloques, aunque no se registraron víctimas de gravedad.

Las comerciantes cuestionaron además la falta de respuesta de los propietarios y responsables del edificio, quienes hasta el momento no habrían asumido los daños ocasionados.

Las afectadas pidieron la presencia de Bomberos y personal de la Alcaldía para realizar una inspección técnica y determinar si corresponde el cierre preventivo del inmueble.

En el lugar todavía se observaban restos de concreto incrustados en las casetas y sectores acordonados con nylon azul, precisamente donde se habría desprendido parte de la fachada.

Problemas desde el inicio de la construcción del Gran Mall Vía

Este hecho no es aislado ya que no se trataría del primer accidente reportado en las instalaciones del centro comercial. Desde el inicio de su construcción en 2016, el edificio estuvo involucrado en varios hechos polémicos, entre ellos la muerte de tres obreros, inundaciones que afectaron a comerciantes de la zona y un incendio registrado en julio de 2022 en el piso 13 y la terraza del inmueble.

Foto: El centro comercial protagonizó varios accidentes durante su construcción. APG.

“En diferentes tiempos se han registrado tres muertos de obreros que han caído por la parte de atrás y han fallecido”, recordó una comerciante del sector.

Vecinos incluso calificaron la construcción como “trágica” debido a la seguidilla de accidentes registrados en el lugar.

Además de los incidentes, el edificio también enfrenta antecedentes administrativos y legales. Según denunciaron comerciantes y reportes previos, el inmueble acumula procesos de fiscalización y órdenes de demolición observadas durante anteriores gestiones municipales.

El predio fue levantado en el espacio donde funcionaba el histórico laboratorio Vita, fundado en la década de 1930, y además existirían litigios relacionados con terrenos vinculados a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

Foto: El edificio fue construído sobre predios de exlaboratorios Vita. Laboratorios Vita.

Vecinos y comerciantes advirtieron que el sector es altamente transitado por escolares, adultos mayores y vehículos, por lo que temen que la situación pueda derivar en un accidente de mayor magnitud si no se toman acciones inmediatas.

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